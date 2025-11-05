Babnet   Latest update 17:27 Tunis

تبون يستقبل وزير الخارجية التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b737c0dbcf6.83900345_kgqimflpjenho.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 16:46 قراءة: 0 د, 18 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، حضر اللقاء كلّ من بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، وأحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، إلى جانب عمار عبة، مستشار رئيس الجمهورية الجزائرية المكلف بالشؤون الدبلوماسية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317951


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
27°-16
19°-16
24°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   505,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    