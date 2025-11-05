تبون يستقبل وزير الخارجية التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b737c0dbcf6.83900345_kgqimflpjenho.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر.



ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، حضر اللقاء كلّ من بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، وأحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، إلى جانب عمار عبة، مستشار رئيس الجمهورية الجزائرية المكلف بالشؤون الدبلوماسية.





