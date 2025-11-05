Babnet   Latest update 16:11 Tunis

رئيسة الحكومة: التسريع في تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار مخّططات الأعمال المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على البيئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b68ef8db776.98381460_fnlmgoheijpkq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 15:39 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الاربعاء، حرص الدولة على التسريع في تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار مخّططات الأعمال المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على البيئة، لتوفير بيئة سليمة ومناطق خضراء، مع توفير منظومة داعمة ومحفزّة للاستثمار الخاص في هذا المجال.

وقالت الزنزري، لدى تقديمها لبيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، خلال انعقاد الجلسة العامّة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمجلس النواب الشعب، بباردو، "نولي عناية خاصّة بمجال البيئة ورفع كلّ الأضرار وكل أشكال التلوث المرتبطة بالإخلالات البيئية في سائر أنحاء الجمهورية".



وشددت في هذا الصدد، على أن الحق في بيئة سليمة هو حق من حقوق الإنسان، علاوة على أن الدّولة بنص الدستور محمول عليها ضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ مع توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلّوث البيئي.

كما تعمل الدولة، وفق رئيسة الحكومة، على تطوير التصّرف في النفايات وتشجيع التثمين والرسكلة وتشريك القطاع الخاص للاستثمار بهذا القطاع، الى جانب تسريع إنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وصيانة المنظومات البيئية الساحلية والبحرية.

وبخصوص حماية البيئة والانتقال الايكولوجي، اعتبرت ان استدامة الأنشطة الاقتصاديّة في مختلف القطاعات وضمان حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة، تستدعي انتقال ايكولوجي ناجع يحقّق المعادلة بين النموّ الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعيّة والتنّوع البيئي.

وسيتم ضمان تنفيذ هذه المقاربة، بحسب الزنزري، عبر تطوير منظومة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري وتعزيز النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات المتجدّدة، فضلا عن دمج البعد البيئي في سياسة الدولة، بما يمكّن من تعزيز القدرة على الصمود أمام التحدّيات المناخيّة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317944


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
27°-16
19°-16
24°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   505,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    