ولاية اريانة: جلسة عمل حول متابعة الشان الرياضي بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c51bb4b4ea17.49232031_jolkignhqpmfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 07:38 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انعقدت امس الثلاثاء بمقر ولاية اريانة جلسة عمل خصصت لمتابعة الشأن الرياضي بالجهة ،والاستعدادات لتنظيم المباريات الرياضية في أفضل الظروف
وتم التطـرق خلال الجلسة إلى طاقة استيعاب المنشـآت الرياضية ،وعدد الجمهور المسموح به لمواكبة الأنشطة الرياضية ،وأهمية إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة من المصالح الأمنية ،والصحية ،والحماية المدنية ،والبلدية ،والهياكل الرياضية والتنظيمية ،ومكونات المجتمع المدني لضمان حسن سير وتأمين المقابلات الرياضية في أفضل الظروف
واكد والي اريانة، الوليد صنديد على ضرورة التوفيق بين سلامة الجمـهور والحفاظ على المنشـآت الرياضية

حضر الجلسة بالخصوص،معتمدة مركز الولاية ،والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بأريانة ،والمدير الجهوي للحماية المدنية ،الى جانب ممثلي المصالح الأمنية ،وممثلي الإدارات الجهوية ذات العلاقة ، وعدد من رؤساء الجمعيات الرياضية بالجهة



