رئيس البرلمان يلتقي ممثليْن عن صغار الفلاحين من متسوّغي الأراضي الفلاحية الدولية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690a37ea127d87.88286435_oqlnphejigfmk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 18:24
      
مثل الوقوف على مشاغل صغار الفلاحين من متسوغي الأراضي الفلاحية الدولية من مهندسين وفنيين وفلاحين شبّان، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء بقصر باردو، إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، بممثّلين عن صغار الفلاحين من متسوّغي الأراضي الفلاحية الدولية مختار الزعبي ومحسن الماجري.

وأبلغ الضيفان رئيس البرلمان، أن هذه المشاغل تتمثل في انتهاء عقود استغلال هذه الأراضي، والتي لا يمكن تجديدها إلا إذا تمّت جدولة أصل الدين والإعفاء من خطايا التأخير وسنوات الإجاحة، حسب ما ورد في بلاغ للبرلمان.



كما تطرّقا الى الصّعوبات التي تعترضهم، خاصّة وأنّهم مطالبون بخلاص ديونهم أو إخلاء الأراضي التي يستغلّونها، مشيرين إلى مدى تأثير ذلك على ظروفهم المادية والاجتماعية، باعتبار أن هذه الأراضي تشكّل مصدر الرزق الوحيد بالنسبة إليهم.

وأكّدا ما يتميّز به الفلاحون المتسوّغون للأراضي الدولية من بذل وعزم على مواجهة مختلف الصعوبات الظرفية، ودعيا إلى مساعدتهم وانصافهم بما يتيح لهم فرص مواصلة نشاطهم الفلاحي والاسهام في دفع عجلة الاقتصاد.

من جهته، عبّر بودربالة عن تفهّمه لما تمّ عرضه من مشاغل، معربا عن تقديره لما يبذله صغار الفلاحين من جهد، ومساهمتهم في الحفاظ على الأراضي الفلاحية الدولية باعتبارها ثروة وطنية.

وأكد الاستعداد لتقديم ما يلزم من دعم لإيجاد الحلول الملائمة لهذه المشاغل، في إطار صلاحيات مجلس نواب الشعب التشريعية والرقابية.

وقد حضر اللقاء زينة جيب الله النائب عن دائرة زغوان - الزريبة.


الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
