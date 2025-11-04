شركة فسفاط قفصة توقّع إتفاقية تمويل مع بلدية المتلوي لإعادة تهيئة المسبح البلدي بكلفة 4،9 ملايين دينار

وأفاد الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة، عبد القادر عميدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، بأن هذه الاتفاقية تتنزل في إطار المسوؤولية المجتمعية للشركة وانفتاحها على محيطها، وتعتبر خطوة أولى للمؤسسة وستليها تدخلات في معتمديات أخرى، وفق تأكيده.وأضاف أن الاعتمادات المالية التي رصدتها شركة فسفاط قفصة لإعادة تهيئة المسبح البلدي بمعتمدية المتلوي والمقدرة ب4،9 ملايين دينار ستصرف على دفعات حسب تقدّم الأشغال، معتبرا أن هذه البادرة تعلن عن عودة الشركة إلى دورها المعتاد ضمن مسؤوليتها المجتمعية.من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن الشركة تتطلّع إلى بلوغ 4 ملايين طنّ من الفسفاط التجاري في موفى السنة الجارية، بما يساهم في تحقيق استثمارات وتحسين مردودية المؤسسة خلال السنوات القادمة، وتطوّر الإقتصاد الوطني ككلّ.يذكر أن مشروع تهيئة المسبح البلدي بالمتلوي معطل منذ سنة 2018.إبراهيم