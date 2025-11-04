Babnet   Latest update 21:07 Tunis

ّالمهدية: إعطاء إشارة انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وسط تقديرات بإنتاج 140 ألف طن

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/oliviers.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Novembre 2025
      
أعطى والي المهدية أنيس العذاري، اليوم الثلاثاء، بإحدى الضيعات بمنطقة السعادة من معتمدية سيدي علوان، إشارة انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون بولاية المهدية للعام 2025-2026.



ويُتوقع إنتاج 140 ألف طن من الزيتون و28 الف طن من الزيت بولاية المهدية خلال الموسم الحالي، بما سيساهم في توفير مواطن شغل موسمية هامّة، وفق ما جاء في عرض قدمته بالمناسبة المصالح الفلاحية بالجهة.

كما ينتظر أن تؤمن 217 معصرة عملية التحويل خلال هذا الموسم منها 208 معاصر تعمل بنظام متواصل، و6 بالضغط العالي، إلى جانب 3 معاصر تقليدية.
وتعمل المعاصر المذكورة، وفق ما جاء في نفس العرض، بطاقة عصر يومية تقارب 13.8 طن، وطاقة خزن تصل إلى 35.5 طنّ يوميا، فيما حدّدت أسعار التحويل بـ 55 دينار للقفيز الواحد (وحدة قياس الزيتون تعادل حوالي 450 كلغ) مشفوعا برفع مادة المرجين و50 دينار بدون عملية الرفع.
وأشار العرض إلى انخراط 71 معصرة في عملية فرش المرجين على أراض فلاحية تعود لنحو 518 فلاح، علما أنّ الجهة  برمجة  فرش مساحة 2600 هكتار خلال الموسم الجاري.
وزار الوالي، بالمناسبة، معصرة بيولوجية بمنطقة السعادة أحدثت بكلفة 1.2 مليون دينار وتبلغ طاقتها التحويلية اليومية حوالي 90 طنّا من الزيتون.
وانتظم، في نفس الإطار، معرض لمنتوجات المرأة الريفية وآخر للمعدات الفلاحية علاوة على مشاتل الزيتون والأشجار المثمرة، وركن للتعريف بخدمات البنك التونسي للتضامن في المجال الفلاحي.
يذكر أن جهة المهدية تتوفر على ما يناهز 5.7 ملايين شجرة زيتون تمتد على مساحة 160 ألف هكتار منها 80 ألف شجرة زيتون بيولوجية.


