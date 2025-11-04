قارب صيد تونسي يتعرض لعملية "براكاج" في المياه الاقليمية التونسية من طرف مجموعة ليبية مسلحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690a6ce8b8b231.00695480_olneqkmgijfph.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد الثلاثاء 4 نوفمبر، صاحب مركب الصيد التونسي "أمير" جابر سيدهم، بتعرض مركبه يوم 2 نوفمبر لعملية "براكاج " داخل المياه الإقليمية التونسية بعد انطلاقه من ميناء الشابة.



وأفاد في تصريح لاذاعة جوهرة أف ام بأن مجموعة ليبية مسلحة تتكون تقريبا من 15 شخصا كانوا على متن زورقين سريعين، قاموا باعتراض مركب الصيد والاستيلاء على جميع تجهيزاته وهواتف الطاقم واموالهم اضافة الي كمية من الأسماك داعيا السلطات التونسية الي التحرك العاجل وتأمين المنطقة القريبة من الحدود الليبية.





