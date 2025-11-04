تونس تشارك في ندوة دولية ببكين لتعزيز القدرات التفاوضية لاتفاقيات التبادل الحر

(مبعوث وكالة "وات" هادي الحريزي) - شاركت سفارة تونس في بكين في الندوة الدولية حول تنمية القدرات التفاوضية الخاصة باتفاقيات التبادل الحر الموجهة للدول الإفريقية، التي نظمتها الأكاديمية الدولية للأعمال تحت إشراف وزارة التجارة الصينية، خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2025.



ومثل الجانب التونسي في هذه الدورة وفدٌ رفيع المستوى من كبار المسؤولين في وزارات الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والاقتصاد والتخطيط، والمالية (الإدارة العامة للديوانة)، والتجارة وتنمية الصادرات، والصناعة والمناجم والطاقة.



وخلال فعاليات الندوة، شارك الوفد التونسي في سلسلة من الزيارات الميدانية وورشات العمل الحوارية، قدّم خلالها عروضا شاملة حول الرؤية التونسية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الصين، مسلطاً الضوء على المزايا التنافسية التي تقدمها تونس للمستثمرين الأجانب، وإستراتيجية موقعها الجغرافي الفريد كجسر يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.وتأتي مشاركة تونس في هذه الندوة الدولية بعد أسابيع قليلة من إعلان سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لي، خلال حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن البلدين يبذلان جهودا مكثفة للتفاوض حول توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية تهدف إلى التنمية المشتركة.وتركز هذه الاتفاقية على تطبيق نظام الإعفاء الجمركي الكامل لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.وأعرب السفير الصيني حينها، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل، مما سيمكن المنتجات التونسية عالية الجودة من دخول السوق الصينية بسهولة أكبر، ويرفع من معدلات التبادل التجاري الثنائي إلى مستويات غير مسبوقة.وقد أكد "حجم التبادل التجاري بين الصين وتونس يشهد نموا مطردا، لاسيما في مجال الصادرات التونسية إلى الصين"، مشددا على التزام بلاده بتحقيق تنمية متوازنة بين البلدين، وعملها الدؤوب على معالجة التحديات الفنية التي تعترض الصادرات الزراعية التونسية إلى السوق الصينية.وأضاف، "الجهات المعنية في البلدين تخوض حاليا مشاورات مكثفة حول هذا الموضوع، الذي يحظى باهتمام كبير من الجانب التونسي".يذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينغ كان قد أعلن في جوان الماضي عن منح جميع الدول الافريقية ذات العلاقات الدبلوماسية مع الصين، بما فيها تونس، إعفاء جمركيا كاملا لجميع المنتجات الخاضعة للضريبة، في إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة.ومن المتوقع أن يفتح هذا القرار آفاقا جديدة للوصول إلى الأسواق الصينية، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية، بما فيها تونس.