مشروع ميزانية الدولة: 1477 مليون دينار ميزانية وزارة المالية لسنة 2026

رسم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ميزانية بقيمة 1477 مليون دينار لفائدة وزارة المالية، أي بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بسنة 2025.

وخلال جلسة مشتركة للجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصّصت للنظر في ميزانية وزارة المالية لسنة 2026، أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن هذه الميزانية تشمل الديوانة، والجباية، والمحاسبة العمومية، ومصالح الميزانية، والدين العمومي، والقيادة والمساندة.



وبيّنت الوزيرة أن نفقات التأجير تمثل 80 بالمائة من مجموع نفقات الوزارة، في حين تمثل نفقات الاستثمار 10 بالمائة، مسجلة نسبة تطور بـ45 بالمائة على مستوى التعهدات و20 بالمائة على مستوى الدفع.

ويعود هذا التطور في اعتمادات الدفع، وفق الوزيرة، أساساً إلى تقدّم إنجاز المشاريع الجارية خلال السنوات السابقة ونسبة الإنجاز المنتظرة للمشاريع الجديدة.

من جهة أخرى، استعرضت سلامة نتائج تنفيذ ميزانية وزارة المالية لسنة 2025، مؤكدة أن نسق استخلاص الموارد الذاتية شهد تطوراً مستمراً بين 2021 و2025، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 6,9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، بما يمثل نسبة إنجاز بلغت 72,1 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025.

كما سجلت المداخيل الجبائية زيادة بنسبة 7,6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وهو ما يعكس، وفق الوزيرة، تحسناً في الأداء الجبائي ونجاعة أكبر في استخلاص الموارد العمومية.


