تونس تشارك في الدورة العشرين لمعرض لومي الدولي – توغو من 2 إلى 6 ديسمبر 2025

تشارك تونس في فعاليات الدورة العشرين لمعرض لومي الدولي، التي ينظمها المركز التوغولي للمعارض والتظاهرات التجارية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بتوغو وذلك من 2 إلى 6 ديسمبر 2025 بالعاصمة التوغولية لومي.



وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والتوغو، ودعم التبادل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.



وأفادت غرفة التجارة والصناعة لتونس في بلاغ لها، أنّ المشاركة التونسية في هذا الحدث الاقتصادي البارز تهدف إلى توطيد الشراكات الثنائية واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتصدير نحو السوق التوغولية والأسواق الإقليمية المجاورة.وأفادت الغرفة أنّه سيتم، على هامش المعرض، تنظيم بعثة اقتصادية تونسية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لتوغو، تتضمن أنشطة متنوعة من بينها تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين ونظرائهم التوغوليين وتنظيم زيارة ميدانية لأجنحة المعرض والاطلاع على أبرز المؤسسات المشارككما يتضمن البرنامج المشاركة في "يوم توغو"، الذي سيُخصّص لبحث آفاق التعاون الاقتصادي التونسي-التوغولي، وتنظيم ورشات عمل حول الابتكار والتحوّل الرقمي علاوة على توفير مرافقة مهنية للمؤسسات التونسية عبر جناح غرفة التجارة والصناعة بتوغو.وتُعتبر هذه المشاركة، وفق ما أكّدته الغرفة، فرصة هامة للمؤسسات التونسية لتعزيز حضورها في السوق الإفريقية، والانفتاح على فضاء اقتصادي يضم أكثر من 300 مليون مستهلك في منطقة غرب إفريقيا.كما تتيح هذه التظاهرة للمشاركين التعرّف على الإمكانيات الاقتصادية والثقافية والسياحية لتوغو والمنطقة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الفاعلين الأفارقة والدوليين.وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها غرفة التجارة والصناعة لتونس لدعم توجه المؤسسات التونسية نحو الأسواق الإفريقية، وتشجيع الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة للنمو والتشغيل