Babnet   Latest update 15:22 Tunis

مسرحية "عطيل... وبعد" تُشارك في مهرجان الأردن المسرحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67633582c42082.33061105_opnqjkigflmhe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 14:52 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تُشارك المسرحية التونسية "عطيل... وبعد" للمخرج حمادي الوهايبي ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان الأردن المسرحي الذي ينتظم من 6 إلى 14 نوفمبر 2025.
ويشارك في مسابقة المهرجان 11 عملا مسرحيا من بينها أربعة أعمال من الأردن، البلد المُنظم للمهرجان، إلى جانب أعمال من تونس والمغرب والسعودية والعراق والكويت وسلطنة عمان.
"عطيل ...وبعد" مسرحية من إخراج حمادي الوهايبي، عن نص لبوكثير دومة (نص أصلي للكاتب الأنقليزي "ويليام شكسبير")، وهو عمل من إنتاج المركز الثقافي الدولي بالحمامات، وسيتم تقديم هذا العمل يوم 11 نوفمبر بالمسرح الرئيسي للمركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمان، ويؤدّي الأدوار في هذا العمل كل من مهذب الرميلي ونور الدين الهمامي ومحمد شوقي خوجة وبهرام علوي وسامية بوقرة وإباء الحملي وفاتن الشوابي.

وقد شاركت هذه المسرحية في عديد المهرجانات العربية من بينها مهرجان بغداد الدولي في دورته الخامسة، أين حازت جائزتي أفضل ممثل، (حازها مهذب الرميلي)، وأفضل نص لبوكثير دومة.





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317870


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:57
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-16
23°-14
27°-16
21°-17
22°-15
  • Avoirs en devises
    24409,7

  • (03/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40920 DT        1$ =2,95071 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/11)   576,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    