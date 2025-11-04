مسرحية "عطيل... وبعد" تُشارك في مهرجان الأردن المسرحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67633582c42082.33061105_opnqjkigflmhe.jpg width=100 align=left border=0>

تُشارك المسرحية التونسية "عطيل... وبعد" للمخرج حمادي الوهايبي ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان الأردن المسرحي الذي ينتظم من 6 إلى 14 نوفمبر 2025.

ويشارك في مسابقة المهرجان 11 عملا مسرحيا من بينها أربعة أعمال من الأردن، البلد المُنظم للمهرجان، إلى جانب أعمال من تونس والمغرب والسعودية والعراق والكويت وسلطنة عمان.

"عطيل ...وبعد" مسرحية من إخراج حمادي الوهايبي، عن نص لبوكثير دومة (نص أصلي للكاتب الأنقليزي "ويليام شكسبير")، وهو عمل من إنتاج المركز الثقافي الدولي بالحمامات، وسيتم تقديم هذا العمل يوم 11 نوفمبر بالمسرح الرئيسي للمركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمان، ويؤدّي الأدوار في هذا العمل كل من مهذب الرميلي ونور الدين الهمامي ومحمد شوقي خوجة وبهرام علوي وسامية بوقرة وإباء الحملي وفاتن الشوابي.





وقد شاركت هذه المسرحية في عديد المهرجانات العربية من بينها مهرجان بغداد الدولي في دورته الخامسة، أين حازت جائزتي أفضل ممثل، (حازها مهذب الرميلي)، وأفضل نص لبوكثير دومة.







