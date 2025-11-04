Babnet   Latest update 15:22 Tunis

مجلس الأعمال التونسي الأفريقي: بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى غينيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tabctunisie.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 14:31 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تحوّلت بعثة اقتصادية متعددة القطاعات من تونس إلى كوناكري (غينيا)، بإشراف مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، وذلك من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025، على هامش منتدى النمو الشامل في أفريقيا.

وسعى المجلس من خلال تنظيم هذه البعثة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس وغينيا ودعم المبادلات بين بلدان الجنوب، ضمن سياق التكامل الأفريقي المستديم.



وأتاحت اللقاءات، في إطار هذه الزيارة، استكشاف فرص جديدة للتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة، والمياه والبنية التحتية، والرقمنة والتحول الصناعي وتنمية التجارة.

كما تناولت كيفية تثمين الموارد في غينيا، ودفع الاستثمار التونسي لمواكبة التحول المحلي، وتعزيز الشراكات بين الشركات التونسية والغينية.

تجدر الإشارة إلى أنّ غينيا تشهد حاليا منعطفا تاريخيا مع تنفيذ مشروع سيماندو، أحد أهم مشاريع التعدين والبنية التحتية في القارة الأفريقية. وتقدر قيمة المشروع بأكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات، ويقوم على استغلال أحد أكبر مناجم الحديد في العالم، بحسب مجلس الأعمال التونسي الأفريقي.

وحصل رئيس المجلس التونسي الافريقي، أنيس الجزيري، على الجائزة الأولى لمنتدى النمو الشامل في أفريقيا، FOCIA 2025، "تقديرا لقيادته الحكيمة والتزامه الأفريقي".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317869


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:57
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-16
23°-14
27°-16
21°-17
22°-15
  • Avoirs en devises
    24409,7

  • (03/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40920 DT        1$ =2,95071 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/11)   576,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    