مجلس الأعمال التونسي الأفريقي: بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى غينيا

تحوّلت بعثة اقتصادية متعددة القطاعات من تونس إلى كوناكري (غينيا)، بإشراف مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، وذلك من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025، على هامش منتدى النمو الشامل في أفريقيا.



وسعى المجلس من خلال تنظيم هذه البعثة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس وغينيا ودعم المبادلات بين بلدان الجنوب، ضمن سياق التكامل الأفريقي المستديم.



وأتاحت اللقاءات، في إطار هذه الزيارة، استكشاف فرص جديدة للتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة، والمياه والبنية التحتية، والرقمنة والتحول الصناعي وتنمية التجارة.كما تناولت كيفية تثمين الموارد في غينيا، ودفع الاستثمار التونسي لمواكبة التحول المحلي، وتعزيز الشراكات بين الشركات التونسية والغينية.تجدر الإشارة إلى أنّ غينيا تشهد حاليا منعطفا تاريخيا مع تنفيذ مشروع سيماندو، أحد أهم مشاريع التعدين والبنية التحتية في القارة الأفريقية. وتقدر قيمة المشروع بأكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات، ويقوم على استغلال أحد أكبر مناجم الحديد في العالم، بحسب مجلس الأعمال التونسي الأفريقي.وحصل رئيس المجلس التونسي الافريقي، أنيس الجزيري، على الجائزة الأولى لمنتدى النمو الشامل في أفريقيا، FOCIA 2025، "تقديرا لقيادته الحكيمة والتزامه الأفريقي".