Babnet   Latest update 18:24 Tunis

القصرين " خنزير بري يتجول في السوق الأسبوعية والمواطنون يلاحقونه"

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/sanglier.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 17:14 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لخنزير بري وهو يتجول في السوق الأسبوعية بولاية القصرين حيث قام عدد من المواطنين بمطاردته ما خلف حالة من الخوف والرعب في صفوف الباعة وكذلك الحرفاء.
ويبدو أن الخنزير البري نزل من الجبال المحيطة بالسوق بعد ان اشتم رائحة الأطعمة التي تباع هنالك.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317882


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:57
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-16
23°-14
27°-16
21°-17
22°-15
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   451,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    