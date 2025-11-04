القصرين " خنزير بري يتجول في السوق الأسبوعية والمواطنون يلاحقونه"

الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:57
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 64
23°
20°
الــرياح:
4.12 كم/س
16°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
23°-16
23°-14
27°-16
21°-17
22°-15
- Avoirs en devises
24438,6
(04/11)
- Jours d'importation
104
- 1 € = 3,40500 DT 1$ =2,95400 DT
- Solde Compte du Trésor (04/11) 451,5 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 17 908) وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع ا
( 17 663) إيلي الطرابلسي يرد بغضب على دعوات
( 16 657) أحكام بالسجن في قضية الشهائد المز
( 16 537) في قضية" النقض دون الإحالة " : ال
( 15 715) بسبب تدوينة قذرة... المحامي الطيب
( 15 627) الاحتفاظ بلسعد اليعقوبي في قضية اح
( 14 997) جريمة قتل بشعة تهزّ منطقة باب سويق
( 14 355) ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد: أحكا
( 14 058) بين الأسطورة والذكاء الاصطناعي: قص
( 13 929) قيس سعيّد: كما قال جرير للفرزدق، ل
( 12 947) رئيس الجمهورية: البلاغ غيرالمسؤول
( 12 822) الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يعلن ال
( 12 508) تأجيل قضيّة مكتب الضّبط ضدّ عبير م
( 11 981) وزارة التربية تنشر روزنامة الامتح
( 11 895) زعبوب لزبير بية : رئيس النجم لا يس
( 11 801) مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "مي
( 11 613) قرار بالإفراج عن صابر بن شوشان الم
( 11 475) العوينة: مقتل شاب (حفيد وزير أول
( 11 372) 6 سنوات سجنا في حق وزير الشؤون الا
( 11 029) ترامب يسخر من الصحفية سونيا الدري
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317882