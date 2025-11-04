القصرين " خنزير بري يتجول في السوق الأسبوعية والمواطنون يلاحقونه"

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لخنزير بري وهو يتجول في السوق الأسبوعية بولاية القصرين حيث قام عدد من المواطنين بمطاردته ما خلف حالة من الخوف والرعب في صفوف الباعة وكذلك الحرفاء.ويبدو أن الخنزير البري نزل من الجبال المحيطة بالسوق بعد ان اشتم رائحة الأطعمة التي تباع هنالك.