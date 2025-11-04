انطلاق الحملة الميدانية لجمع عينات التربة في إطار مشروع تحسين الادارةالمندمجة للتربة والزراعات من اجل النظم الغذائية المستدامة في افريقيا

أطلقت، امس الاثنين 3 نوفمبر 2025، الحملة الميدانية لجمع عينات التربة في إطار تنفيذ مشروع تحسين الإدارة المندمجة للتربة والزراعات من أجل النظم الغذائية المستدامة في إفريقيا (SoilFer-VACS).



ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة التربة وتعزيز خصوبتها عبر جمع وتحليل أكثر من 3200 عينة تربة من مختلف المناطق الزراعية البيئية وإنتاج خرائط دقيقة لخصوبة التربة تُسهم في دعم القرارات الزراعية المستدامة اضافة الى توفير أدوات رقمية حديثة على غرار تطبيق FerSIS"" الذي يُسهّل جمع وتحليل وإدارة بيانات التربة، بما يضمن استعمالا رشيدا للمدخلات الزراعية وتحسين السياسات الفلاحية.



والمشروع المنجز في إطار التعاون بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، مموّل من طرف الحكومة اليابانية، وفق ماأفادت الوزارة.وأكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف، على أهمية المشروع الذي يعد نموذجا ناجحا للتعاون بين تونس، الفاو واليابان من أجل تنمية زراعية مستدامة وتعزيز صمود الأنظمة الغذائية والمناطق الريفية أمام التحديات البيئية والمناخية.من جانبه، جدد ممثل سفارة اليابان، دايسوكي إيمامورا، التزام بلاده بدعم التنمية المستدامة والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية مشددا على التعاون القائم بين اليابان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وتونس، الذي يجسد إرادة مشتركة لتعزيز ممارسات زراعية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، تحترم البيئة وتسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.واتاح هذا الحدث تسليط الضوء على التحديات والأهداف المرتبطة بالعملية، مع عرض المنهجية المعتمدة في أخذ العينات وتحليلها ومثل فرصة لتقديم معلومات حول تعبئة الفرق التقنية التي تم تدريبها من 21 إلى 24 أكتوبر على منهجية جمع البيانات وعلى نشرها ميدانيا حسب المناطق المستهدفة.وتم بالمناسبة تنفيذ عرض تطبيقي لعملية أخذ العينات بهدف توضيح عملية جمع البيانات بشكل عملي وملموس.وينفذ مشروع SoilFER-VACS (الرؤية للمحاصيل والتربة المتكيفة)، الممول من الحكومة اليابانية والمشترك بين الفاو والسلطات الوطنية، في كل من تونس وموزمبيق بهدف تطوير الزراعة في هذين البلدين من خلال تحسين المردودية وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الممارسات الزراعية القادرة على التكيّف مع التغيرات المناخية.ويركز إطار VACS على نهج متكامل يجمع بين التربة والمحاصيل متلائم مع الخصائص المناخية والتربوية لكل منطقة.كما يشجع على استخدام الأصناف المحلية والممارسات الزراعية التقليدية الأكثر توافقًا مع الظروف الطبيعية، مع تقليل الاعتماد على الأسمدة المستوردة.ويساهم هذا المنهج، من خلال دعم زراعة المنتجات التقليدية والمحلية، في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين التراث الزراعي وتعزيز الزراعة المستدامة التي تخدم المجتمعات المحلية.