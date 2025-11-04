Babnet   Latest update 15:22 Tunis

انطلاق الأيام التوعوية بمستشفى البشير حمزة للأطفال حول التوقي من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5de11a8d313643.87511022_geklnpiqohmfj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 14:19
      
انطلقت اليوم الثلاثاء بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة، الأيام التوعوية والتحسيسية للتوقي من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع الأقل من سنة.
وبينت رئيسة قسم الأطفال بمستشفى البشير حمزة للأطفال ورئيسة اللجنة الطبية منية خميري، أن التهاب القصيبات الهوائية "البرونكوليت"، هوالتهاب فيروسي حاد يصيب الممرات الهوائية الصغيرة جدًا في الرئتين (القصيبات) عند الرضع وينتشر بشكل وبائي خلال موسمي الخريف والشتاء (أواخر شهر أكتوبر وأول شهر نوفمبر) بسبب تغير الطقس.
وأضافت أن ذروة الإصابات تسجل خلال شهر ديسمبر، حيث تشهد أقسام الاستعجالي وأقسام طب الأطفال والإنعاش اكتظاظا كبيرا خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن المستشفى يستقبل بمعدل 500 حالة يوميا في قسم الاستعجالي وقت ذروة الفيروس مقابل 250 حالة استعجالي في الأيام العادية.

ولفتت الخميري الى أن المستشفى يستقبل مختلف الحالات منذ ظهور الأعراض الأولى وصولا إلى الحالات الحرجة والتي تكون خصوصا في صفوف الخدج الذين سرعان ما تتعكر حالتهم وتستوجب في بعض الأحيان الانعاش حسب تقديرها.

وبينت أن الوقاية ممكنة وسهلة، وتتمثل أساسا في تجنّب تعريض الرضيع للمناسبات الاحتفالية والتجمّعات أو تقبيله مشدّدة على ضرورة عدم لمس الرضيع من قبل أي شخص يعاني من نزلة برد أو تظهر عليه أعراض المرض.
وشددت على ضرورة أن تقوم الأم التي تعتني برضيعها بغسل يديها بانتظام وارتداء كمامة كشكل من أشكال الوقاية حتى لا تنقل العدوى لرضيعها إضافة إلى تنظيف أنف الرضيع بصفة متواترة وتقسيم الرضاعة على فترات وتهوئة المنزل بشكل يومي.
واستعرضت في هذا الصدد مختلف أعراض هذا الفيروس التي تتمثل خصوصا في سيلان الأنف والسعال المتواصل الذي يبدأ جافا ثم يصبح مصحوبا ببلغم وآلام أو انزعاج في الصدر وصعوبة في التنفس وفقدان الحيوية والنشاط مشيرة الى ان الأعراض تصبح حادة عند عدم قدرة الرضيع على الرضاعة من أمه بسبب عدم القدرة على التنفس وميل لون وجهه إلى الأزرق.
وقالت رئيسة قسم الأطفال بمستشفى البشير حمزة للأطفال منية خميري "يسارع بعض الاولياء الى عرض الرضيع على الطبيب عند ظهور الأعراض الأولى لهذا الفيروس في حين هناك أولياء لا يتفطنون لهذه الأعراض عند ظهورها وهو ما يسبب تعكر حالة الرضيع" حسب تقديرها.
وللاشارة تضمن هذا اليوم التوعوي ورشات تلوين وعرض لمجموعة من الفيديوهات التوعوية باللهجة التونسية حول أساليب الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس لدى الرضع.


