Babnet   Latest update 11:46 Tunis

سوسة تحتضن المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في افريقيا من 17 الى 19 نوفمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6909d1b47a1ee1.23509954_hmpjgnfqileko.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 11:12 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تحتضن مدينة سوسة، من 17 الى 19 نوفمبر الجاري، المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في افريقيا
GAIGA 2025


ويمثل هذا المؤتمر منصة انطلاق للشركات الناشئة الافريقية التي تجمع بين الرؤية والابتكار وفرص الاستثمار من أجل ترسيخ مكانة افريقيا

على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية وجعل تونس مركزا استراتيجيا وبوابة الى القارة.

وتهدف هذه التظاهرة الافريقية التي سيشارك فيها خبراء دوليين وعارضين وأكثر من 200 شركة ناشئة الى تحفيز منظومة افريقية للذكاء الاصطناعي قادرة على تطوير حلول محلية والمنافسة عالميا.

ويتضمن البرنامج جلسات حوارية يؤمنها خبراء دوليين حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة والزراعة والمالية والصناعة والحوكمة والتعليم ومناقشة تحديات الذكاء الاصطناعي واستعراض حلول مبتكرة موجهة للقارة الافريقية .

وسيتم، تخصيص ثلاثة فضاءات خاصة بالتكنولوجيا والشركات الناشئة وبالاعمال للتواصل وربط الشراكات بين الشركات الناشئة والمستثمرين العالميين.

وستنتظم خلال المؤتمر ورشات عمل وهاكاثونات ودورات تدريبية لاعداد الجيل القادم من مهندسي الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات في افريقيا


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317852


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:58
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-16
23°-14
26°-15
23°-17
24°-16
  • Avoirs en devises
    24409,7

  • (03/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40920 DT        1$ =2,95071 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/11)   576,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    