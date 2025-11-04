سوسة تحتضن المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في افريقيا من 17 الى 19 نوفمبر الجاري

تحتضن مدينة سوسة، من 17 الى 19 نوفمبر الجاري، المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في افريقيا

GAIGA 2025





ويمثل هذا المؤتمر منصة انطلاق للشركات الناشئة الافريقية التي تجمع بين الرؤية والابتكار وفرص الاستثمار من أجل ترسيخ مكانة افريقياعلى خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية وجعل تونس مركزا استراتيجيا وبوابة الى القارة.وتهدف هذه التظاهرة الافريقية التي سيشارك فيها خبراء دوليين وعارضين وأكثر من 200 شركة ناشئة الى تحفيز منظومة افريقية للذكاء الاصطناعي قادرة على تطوير حلول محلية والمنافسة عالميا.ويتضمن البرنامج جلسات حوارية يؤمنها خبراء دوليين حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة والزراعة والمالية والصناعة والحوكمة والتعليم ومناقشة تحديات الذكاء الاصطناعي واستعراض حلول مبتكرة موجهة للقارة الافريقية .وسيتم، تخصيص ثلاثة فضاءات خاصة بالتكنولوجيا والشركات الناشئة وبالاعمال للتواصل وربط الشراكات بين الشركات الناشئة والمستثمرين العالميين.وستنتظم خلال المؤتمر ورشات عمل وهاكاثونات ودورات تدريبية لاعداد الجيل القادم من مهندسي الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات في افريقيا