المؤتمر الوطني ال13 للجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى من 13 الى 15 نوفمبر 2025 بمدينة الحمامات

تحتضن مدينة الحمامات، من 13 الى 15 نوفمبر الجاري، المؤتمر الوطني ال13 للجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى.



ويعد هذا اللقاء العلمي مناسبة هامة تجمع الخبراء في عديد الاختصاصات الطبية وأطباء أمراض الكلى وأطباء تصفية الدم ومقدمي الرعاية الصحية لتبادل المعارف واكتشاف أحدث التطورات والأساليب المبتكرة ومزيد تنمية البحوث العلمية حول أمراض الكلى في تونس.



ويتضمن البرنامج محاضرات وورشات علمية لتعميق المعارف حول التطورات والآفاق الجديدة في زراعة الكلى والعلاجات المبتكرة والاستراتيجيات المعتمدة الى جانب تسليط الضوء على التعاون بين مختلف الاختصاصات الطبية من أجل رعاية شاملة لهؤلاء المرضى.والجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى، هي منظمة تعمل على رعاية مرضى الكلى في تونس وعلى تقديم التوعية والارشادات الصحية للمرضى خاصة المتعلقة بأمراض القصور الكلوي اضافة الى دعم تطوير طب الكلى في جميع مجالاته من طب الكلى السريري الى غسيل الكلى وزرع الكلى.وتشير الجمعية، إلى اصابة أكثر من مليون شخص بمرض الكلى المزمن، والى خضوع حوالي 14 ألف مريض لغسيل الكلى.