كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس تنظم يوم 19 نوفمبر الجاري حلقة نقاش حول مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd18ab183741.39580267_igeokjpfnhqlm.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، يوم 19 نوفمبر الجاري، حلقة نقاش حول مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026.



وينتظر، أن يشارك في حلقة النقاش نخبة من الاساتذة الخبراء في المجال المالي والجبائي والاقتصادي لتقديم مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 من وجهات نظر مختلفة.









وتكتسي هذه الجلسة أهمية خاصة في ضوء النقاشات الوطنية حول الاولويات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتضمنها مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالاصلاحات الجبائية وآليات تمويل الميزانية وأبرز الاجراءات الاجتماعية.



وسيتم خلال حلقة النقاش تحليل المقتضيات المرتقبة لمشروع قانون المالية وتقديم قراءات معمقة حول تأثيراته المحتملة على مناخ الاعمال والقدرة الشرائية للمواطن. وتكتسي هذه الجلسة أهمية خاصة في ضوء النقاشات الوطنية حول الاولويات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتضمنها مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالاصلاحات الجبائية وآليات تمويل الميزانية وأبرز الاجراءات الاجتماعية.وسيتم خلال حلقة النقاش تحليل المقتضيات المرتقبة لمشروع قانون المالية وتقديم قراءات معمقة حول تأثيراته المحتملة على مناخ الاعمال والقدرة الشرائية للمواطن.