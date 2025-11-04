Babnet   Latest update 15:22 Tunis

الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية من 6 الى 8 نوفمبر الجاري بدار الثقافة ابن رشيق

<img src=http://www.babnet.net/images/9/art-plastique.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 14:06
      
تحتضن دار الثقافة ابن رشيق فعاليات الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة بولاية تونس من 6 الى 8 نوفمبر الجاري، وذلك ببادرة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس،وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية

وتُهدي هذه الدورة تكريمًا إلى روح الفنان الراحل عبد الحميد الحجام، أحد أبرز الأسماء التي ساهمت في إثراء المشهد التشكيلي التونسي، تحت شعار "بصمة خالدة وفنون صاعدة"، تعبيرا عن استمرارية العطاء الفني بين الأجيال وتجذّر الإبداع في الذاكرة الثقافية الوطنية

ويهدف الصالون إلى تثمين تجارب نوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة بولاية تونس، وإتاحة فضاء للحوار والتفاعل بين الشباب المبدع والمشرفين والفنانين المحترفين، إلى جانب عرض مجموعة من الإبداعات التشكيلية التي تعبّر عن تنوع الأساليب والتقنيات والرؤى الفنية...


