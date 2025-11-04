Babnet   Latest update 09:03 Tunis

اجراء 8 عمليات جراحية ناجحة لتوسيع الصمام التاجي بالقسطرة في اطار تعاون تونسي سينغالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6909b3b2d21114.15799485_oigpleqjnfmkh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 09:03
      
قام أطباء من تونس والسينغال بإجراء 8 عمليات جراحية ناجحة لتوسيع الصمام التاجي بالقسطرة في قسم القلب بمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ صادر يوم الاثنين.
 
وتندرج هذه العمليات في إطار يومين تكوينيين في تقنية توسيع الصمام التاجي عبر القسطرة، نظمهما قسم القلب بمستشفى فرحات حشاد بسوسة يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2025 بمشاركة أطباء من تونس والسنغال، وبإشراف الأستاذين محمد سامي المورالي وعبدول كان رئيس الجمعية السنغالية لطب القلب، وبمتابعة الخبير الدولي الأستاذ رشيد مشماش.

 

ومكنت عمليات توسيع الصمام التاجي بالقسطرة المرضى من تجنّب الجراحة المفتوحة، في إنجاز طبي يؤكد كفاءة الفرق التونسية وقدرتها على نقل خبرتها إلى أشقائها الأفارقة، وفق ذات البلاغ.
 
وأضاف البلاغ ان هذه المبادرة تترجم التزام تونس بتعزيز التعاون الطبي الإفريقي، وتطوير الطب التداخلي في القارة.


