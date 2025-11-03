مشروع الميزان الاقتصادي 2026- الحكومة ستعمل على مزيد تشغيل الشباب ودعم المسالك النظامية لهجرة الكفاءات ودفع المبادرة

تضع الحكومة التونسية ضمن أولوياتها للسنة القادمة دعم تشغيلية الشباب وتحفيز المبادرة الخاصة، عبر مجموعة من البرامج والإصلاحات الموجهة لتأهيل الكفاءات، وتطوير منظومات المرافقة، وتيسير النفاذ إلى فرص العمل في الداخل والخارج، وفق ما ورد في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.



محاور استراتيجية التشغيل الجديدة



1. دعم تشغيلية الشباب وتأهيلهم





2. تطوير منظومة المرافقة والتوجيه المهني



3. تنظيم الهجرة النظامية وتطوير التوظيف بالخارج



4. تحفيز روح المبادرة وريادة الأعمال



5. آليات تمويل ومرافقة موسعة



ستركز الحكومة علىللشباب الباحثين عن شغل، معفي ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد والكاف وسليانة وجندوبة.كما ستواصل الدولةعبر الصندوق الوطني للتشغيل، لتلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية في قطاعات محددة، وطنياً ودولياً.وسيتم كذلك، إلى جانب مرافقةضمن مشروع “تعزيز أثر سياسات التشغيل ودعم خلق مواطن الشغل القائمة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال” في تونس وسوسة وصفاقس.تسعى الحكومة إلى إرساءتستهدف الشباب والناشئة منذ الصغر، بهدف تطوير مهاراتهم في البحث عن شغل، والتأقلم الاجتماعي، والاندماج المهني.كما سيتم إحداثلتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشائها ورقمنتها بالكامل.تعتزم السلطات المعنيةوالنصوص التطبيقية الخاصة به، بهدفوتنظيم الهجرة النظامية.كما ستعمل علىلتيسير تنقل اليد العاملة وتشجيعبما يسمح بتبادل الخبرات.وسيتم في هذا السياقلمتابعة نشاط مؤسسات التوظيف بالخارج وتطويرلمراقبة تطورات سوق الشغل داخلياً ودولياً.ستتجه الحكومة إلى، بهدف ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى التلاميذ والطلبة.كما سيتملتشجيع المتكونين على بعث مشاريعهم خلال فترة التكوين أو بعد التخرج، إضافة إلىفي الجامعات، مع إسنادومنحهم تكويناً تطبيقياً متخصصاً.يتضمن البرنامج أيضاً، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المنتفعين، إلى جانب