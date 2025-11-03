Babnet   Latest update 22:09 Tunis

مشروع الميزان الاقتصادي 2026- الحكومة ستعمل على مزيد تشغيل الشباب ودعم المسالك النظامية لهجرة الكفاءات ودفع المبادرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/647228e544f018.47414417_ikneqjolhmfgp.jpg width=100 align=left border=0>
تضع الحكومة التونسية ضمن أولوياتها للسنة القادمة دعم تشغيلية الشباب وتحفيز المبادرة الخاصة، عبر مجموعة من البرامج والإصلاحات الموجهة لتأهيل الكفاءات، وتطوير منظومات المرافقة، وتيسير النفاذ إلى فرص العمل في الداخل والخارج، وفق ما ورد في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.

محاور استراتيجية التشغيل الجديدة


1. دعم تشغيلية الشباب وتأهيلهم

ستركز الحكومة على تطوير آليات مرافقة وتأهيل مشخصة للشباب الباحثين عن شغل، مع إعداد المخططات الجهوية للتشغيل في ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد والكاف وسليانة وجندوبة.
كما ستواصل الدولة تمويل برامج التكوين التكميلي والتأهيل المهني عبر الصندوق الوطني للتشغيل، لتلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية في قطاعات محددة، وطنياً ودولياً.

وسيتم كذلك تفعيل برنامج خاص لتشجيع انتداب حاملي شهادات الدكتوراه في القطاع الخاص، إلى جانب مرافقة 75 مؤسسة جديدة ضمن مشروع “تعزيز أثر سياسات التشغيل ودعم خلق مواطن الشغل القائمة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال” في تونس وسوسة وصفاقس.

2. تطوير منظومة المرافقة والتوجيه المهني

تسعى الحكومة إلى إرساء منظومة وطنية للمرافقة والتكوين في المهارات الحياتية تستهدف الشباب والناشئة منذ الصغر، بهدف تطوير مهاراتهم في البحث عن شغل، والتأقلم الاجتماعي، والاندماج المهني.
كما سيتم إحداث منصّة رقمية خاصة بالشركات الأهلية لتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشائها ورقمنتها بالكامل.

3. تنظيم الهجرة النظامية وتطوير التوظيف بالخارج

تعتزم السلطات المعنية اعتماد مشروع قانون التوظيف بالخارج والنصوص التطبيقية الخاصة به، بهدف حوكمة عمليات التوظيف وتنظيم الهجرة النظامية.
كما ستعمل على تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان الاستقبال لتيسير تنقل اليد العاملة وتشجيع الهجرة الدائرية بما يسمح بتبادل الخبرات.

وسيتم في هذا السياق إحداث منظومة معلوماتية وطنية لمتابعة نشاط مؤسسات التوظيف بالخارج وتطوير نظام يقظة لمراقبة تطورات سوق الشغل داخلياً ودولياً.

4. تحفيز روح المبادرة وريادة الأعمال

ستتجه الحكومة إلى تعميم محور المبادرة الخاصة في المناهج التعليمية، بهدف ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى التلاميذ والطلبة.
كما سيتم تفعيل نظام خاص للمتكون المبادر لتشجيع المتكونين على بعث مشاريعهم خلال فترة التكوين أو بعد التخرج، إضافة إلى تنظيم المسابقة الوطنية للمبادر الذاتي وتعميم أقطاب الطالب المبادر في الجامعات، مع إسناد صفة مميزة للطلبة أصحاب المشاريع ومنحهم تكويناً تطبيقياً متخصصاً.

5. آليات تمويل ومرافقة موسعة

يتضمن البرنامج أيضاً تطوير خدمات المرافقة والإحاطة بالباعثين الجدد، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المنتفعين ببرامج المرافقة ومنحة المرافقة نحو 18,650 منتفعاً، إلى جانب 16,000 منتفع بالقروض الممولة عبر البنك التونسي للتضامن.


كل الأخبار...

Babnet

