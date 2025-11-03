تونس تنظم ايام المنتجات الغذائية بالعراق اواخر شهر نوفمبر الجاري

تستعد تونس لتنظيم أسبوع المنتجات الغذائية التونسية بالعاصمة العراقية بغداد تحت شعار –خيرات تونس- وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر 2025 ببغداد، و2 ديسمبر 2025 بمدينة أربيل، (عاصمة إقليم كردستان العراق) بمشاركة 30 مؤسسة تونسية رائدة في مجال الصناعات الغذائية .



وتنظم هذه المبادرة، كنفدرالية المؤسسات المواطنية التونسية –كونكت- ومجموعة البحر الابيض المتوسط للتجارة والاستثمار، تحت إشراف سفارة الجمهورية التونسية في بغداد، وبالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات، وبالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة بغداد.



وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى التعريف بالمنتجات الغذائية التونسية والترويج لها في السوق العراقية، وخاصة زيت الزيتون وزيتون المائدة والتمور والمقبلات والتونة المعلّبة وغيرها من المنتوجات الغذائية التونسية، وهي منتجات تتميز بجودة عالية وسمعة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وفق كونكت.ودعت كونكت الشركات الراغبة في المشاركة في هذه البعثة المؤهلة للدعم المالي من صندوق النهوض بالصادرات، الى التسجيل قبل يوم 14 نوفمبر 2025 .ويتضمن برنامج الأسبوع تنظيم منتدى اقتصادي تونسي عراقي بحضور مسؤولين رسميين وممثلين عن المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والقطاع الخاص من الجانبين، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية إلى أبرز المؤسسات والشركات العاملة في السوق العراقية، على غرار اتحاد غرف التجارة العراقية وغرفة تجارة بغداد، وسلاسل التوزيع الكبرى فضلا عن الفنادق والمجموعات السياحية مثل وشركات المطاعم الكبرى .وشهد السوق العراقي في السنوات الأخيرة تزايدا في الطلب على المنتجات الغذائية المستوردة، مما يفتح فرصا واعدة أمام المنتجات التونسية ذات القيمة المضافة العالية، حسب كوناكت.وتشير الإحصائيات إلى أن الواردات العراقية من زيت الزيتون بلغت سنة 2023 حوالي 3ر17 مليون دولار أمريكي، منها 418ر0 مليون دولار فقط من تونس، في حين تهيمن على السوق علامات من إسبانيا وتركيا وإيطاليا، وهو ما يعكس هامش تطور واسع لتوسيع الحصة التونسية في هذا القطاع الواعد.ووفق منظمة الاعراف كونكت ، تعدّ التمور التونسية (بقيمة صادرات بلغت 7ر256 مليون دولار سنة 2023) والتونة المعلّبة (7ر23 مليون دولار) من أبرز المنتجات القادرة على تعزيز الحضور التونسي في السوق العراقية بفضل سمعتها الممتازة وجودتها العالية.وافاد منظمو التظاهرة ان بغداد، العاصمة التجارية والإدارية للعراق، ستشكل المحطة الأولى لهذا الحدث، بما تمثله من مركز رئيسي لتوزيع السلع الغذائية في عموم المحافظات العراقية. أما مدينة أربيل، فتمثل منصة اقتصادية مفتوحة على الاستثمارات الدولية ومركزا نشطا للقطاع الخاص العراقي، مما يجعلها الوجهة الثانية المثالية لتوسيع الحضور التجاري التونسي في شمال العراق.كما تحظى المبادرة بدعم ومساندة سفارة الجمهورية التونسية في بغداد التي تتولى الإشراف على الجوانب اللوجستية وتيسير التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، إلى جانب مساهمة فاعلة من الهياكل العراقية الشريكة لضمان نجاح هذا الحدث الاقتصادي الواعد، وفق كونكت.تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين تونس والعراق تشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت المبادلات التجارية بين البلدين 50 مليون دولار سنويا، مع إمكانيات واسعة للتوسع في قطاعات واعدة مثل الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومواد البناء والخدمات التعليمية والصحية والسياحية.وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية كونكت الدولية ومجمع البحر الابيض المتوسط للتجارة والاستثمار الرامية إلى دعم وتمتين العلاقات الاقتصادية التونسية – العراقية، وإبراز الجودة والتنوّع الذي يميّز المنتجات الغذائية التونسية، بما يعزّز حضورها في الأسواق العربية والإقليمية ويفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات الوطنية نحو الشرق الأوسط وآسيا.