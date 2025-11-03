Babnet   Latest update 19:05 Tunis

القصرين : ثلاث تتويجات في البطولة الوطنية للمطالعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e09f7e77971a6.70535538_kqmjhfonlpeig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 18:22 قراءة: 2 د, 4 ث
      
حقّقت ولاية القصرين إنجازًا غير مسبوق في الدورة الرابعة للبطولة الوطنية للمطالعة، التي اختتمت مساء أمس الأحد بالقاعة المغطاة برادس بمشاركة نحو 1400 مترشح من مختلف الفئات العمرية، بعد أن حصدت ثلاث جوائز وطنية في المراتب الأولى.
فقد نالت التلميذة إيناس فارح من المكتبة العمومية بمعتمدية ماجل بلعباس الجائزة الأولى في الدفتر الأخضر بقيمة 4 آلاف دينار، فيما تحصّلت صفاء ذيبي من مكتبة حاسي الفريد على الجائزة الأولى في الدفتر الأزرق، أما التلميذة آية دعاسي من مكتبة سبيبة فحلّت ثانية في الدفتر الأحمر. وقد تمّ تتويج الفائزات بالكؤوس والجوائز خلال حفل اختتام البطولة.
وفي تصريح لـصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبّر مدير المكتبة الجهوية بالقصرين عبد الرزاق رحيمي، اليوم الاثنين ، عن اعتزازه بهذا التتويج الذي أدخل الفرحة على أهالي الجهة، معتبراً أن ما حققته بنات القصرين إنجاز كبير يثبت أنّ المطالعة ركن أساسي في بناء المجتمع .

وأوضح الرحيمي أن البطولة الوطنية للمطالعة تُقسّم إلى ست فئات عمرية وفق ألوان الدفاتر ، الأحمر (من 6 إلى 8 سنوات) و الأخضر (من 9 إلى 12 سنة) و البرتقالي (من 13 إلى 15 سنة) و الأصفر (من 16 إلى 23 سنة) و الأزرق (من 23 إلى 39 سنة) و الأبيض (فوق 40 سنة) .

وبيّن في ذات التصريح أن كل فئة مطالبة بقراءة عدد محدد من الكتب، حيث قرأ أصحاب الدفاتر الأحمر والأخضر 40 كتابًا، والبرتقالي 24 كتابًا، والأصفر 16 كتابًا، بينما قرأ أصحاب الدفاتر الأزرق والأبيض 8 كتب مخصصة لهم.
وتمت متابعة المشاركين عبر مراحل متتالية من الاختبارات المحلية والجهوية وصولاً إلى النهائي الوطني.
وأضاف الرحيمي أن البطولة هذا العام شهدت مشاركة حوالي 3 آلاف مترشح في القصرين في الدور المحلي، من بينهم من تجاوز العدد المطلوب من الكتب إلى أكثر من 300 و600 كتاب.
وأكد أن هذه التظاهرة الثقافية تعد فكرة ذكية ساهمت في خلق حركية غير مسبوقة في المكتبات العمومية، مشدّدًا على أنّ المطالعة "أمر راق وملهم" إذ تُبعد الأطفال والشباب عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتدعم تحصيلهم الدراسي وتطوّر فكرهم وقدرتهم على الإبداع .
وختم مدير المكتبة الجهوية بالقول إنّ "المطالعة عادة يجب ترسيخها في المجتمع من خلال تعاون المؤسسات والجمعيات والأولياء والفاعلين التربويين من أجل إنقاذ أجيالنا المقبلة".
جدير بالذكر أن التصفيات النهائية للدورة الرابعة من البطولة الوطنية للمطالعة سجلت مشاركة 1400 مترشح، وحضور مئات العائلات من مختلف ولايات الجمهورية، وسط أجواء احتفالية جمعت بين متعة القراءة وروح المنافسة.
وقد استقطبت هذه الدورة 36 ألفًا و846 مشاركًا في جميع مراحلها، إلى جانب مشاركة 217 عائلة تأهّلت منها 12 عائلة إلى المرحلة النهائية، وضمت المسابقة مشاركين تتراوح أعمارهم بين 6 و80 سنة، بما يعكس تنوع الشرائح العمرية وانفتاحها على ثقافة الكتاب.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317796


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-18
23°-15
23°-15
26°-15
23°-17
  • Avoirs en devises
    24409,7

  • (03/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40920 DT        1$ =2,95071 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/11)   576,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    