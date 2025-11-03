القصرين : ثلاث تتويجات في البطولة الوطنية للمطالعة

حقّقت ولاية القصرين إنجازًا غير مسبوق في الدورة الرابعة للبطولة الوطنية للمطالعة، التي اختتمت مساء أمس الأحد بالقاعة المغطاة برادس بمشاركة نحو 1400 مترشح من مختلف الفئات العمرية، بعد أن حصدت ثلاث جوائز وطنية في المراتب الأولى.

فقد نالت التلميذة إيناس فارح من المكتبة العمومية بمعتمدية ماجل بلعباس الجائزة الأولى في الدفتر الأخضر بقيمة 4 آلاف دينار، فيما تحصّلت صفاء ذيبي من مكتبة حاسي الفريد على الجائزة الأولى في الدفتر الأزرق، أما التلميذة آية دعاسي من مكتبة سبيبة فحلّت ثانية في الدفتر الأحمر. وقد تمّ تتويج الفائزات بالكؤوس والجوائز خلال حفل اختتام البطولة.

وفي تصريح لـصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبّر مدير المكتبة الجهوية بالقصرين عبد الرزاق رحيمي، اليوم الاثنين ، عن اعتزازه بهذا التتويج الذي أدخل الفرحة على أهالي الجهة، معتبراً أن ما حققته بنات القصرين إنجاز كبير يثبت أنّ المطالعة ركن أساسي في بناء المجتمع .



وأوضح الرحيمي أن البطولة الوطنية للمطالعة تُقسّم إلى ست فئات عمرية وفق ألوان الدفاتر ، الأحمر (من 6 إلى 8 سنوات) و الأخضر (من 9 إلى 12 سنة) و البرتقالي (من 13 إلى 15 سنة) و الأصفر (من 16 إلى 23 سنة) و الأزرق (من 23 إلى 39 سنة) و الأبيض (فوق 40 سنة) .وبيّن في ذات التصريح أن كل فئة مطالبة بقراءة عدد محدد من الكتب، حيث قرأ أصحاب الدفاتر الأحمر والأخضر 40 كتابًا، والبرتقالي 24 كتابًا، والأصفر 16 كتابًا، بينما قرأ أصحاب الدفاتر الأزرق والأبيض 8 كتب مخصصة لهم.وتمت متابعة المشاركين عبر مراحل متتالية من الاختبارات المحلية والجهوية وصولاً إلى النهائي الوطني.وأضاف الرحيمي أن البطولة هذا العام شهدت مشاركة حوالي 3 آلاف مترشح في القصرين في الدور المحلي، من بينهم من تجاوز العدد المطلوب من الكتب إلى أكثر من 300 و600 كتاب.وأكد أن هذه التظاهرة الثقافية تعد فكرة ذكية ساهمت في خلق حركية غير مسبوقة في المكتبات العمومية، مشدّدًا على أنّ المطالعة "أمر راق وملهم" إذ تُبعد الأطفال والشباب عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتدعم تحصيلهم الدراسي وتطوّر فكرهم وقدرتهم على الإبداع .وختم مدير المكتبة الجهوية بالقول إنّ "المطالعة عادة يجب ترسيخها في المجتمع من خلال تعاون المؤسسات والجمعيات والأولياء والفاعلين التربويين من أجل إنقاذ أجيالنا المقبلة".جدير بالذكر أن التصفيات النهائية للدورة الرابعة من البطولة الوطنية للمطالعة سجلت مشاركة 1400 مترشح، وحضور مئات العائلات من مختلف ولايات الجمهورية، وسط أجواء احتفالية جمعت بين متعة القراءة وروح المنافسة.وقد استقطبت هذه الدورة 36 ألفًا و846 مشاركًا في جميع مراحلها، إلى جانب مشاركة 217 عائلة تأهّلت منها 12 عائلة إلى المرحلة النهائية، وضمت المسابقة مشاركين تتراوح أعمارهم بين 6 و80 سنة، بما يعكس تنوع الشرائح العمرية وانفتاحها على ثقافة الكتاب.