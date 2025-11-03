Babnet   Latest update 14:16 Tunis

الصالون الوطني للخدمات العقارية يعود في دورة جديدة بقصر المؤتمرات في جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690886f2260a94.95137500_jklfhqgnmpeoi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 03 Novembre 2025
      
تستعد العاصمة التونسية لاحتضان فعاليات الصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي، المعروف باسم "بيتي اكسبو" وذلك في دورته الجديدة التي ستقام أيام 15 و16 و17 جانفي 2026 في قصر المؤتمرات.

ويعد هذا الحدث ملتقى أساسيا يجمع كبرى المؤسسات الفاعلة في قطاعي البعث العقاري والخدمات المالية، بهدف تيسير عملية اقتناء السكن وتشجيع الاستثمارات في العقارات.



ومن المنتظر، أن توفر الدورة الجديدة من الصالون منصة متكاملة تتيح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث المشاريع العقارية السكنية والتجارية التي تعرضها الشركات العمومية والخاصة والتعرف على مختلف الحلول التمويلية والتسهيلات البنكية والقروض السكنية التي تقدمها المؤسسات المالية
المشاركة.

كما ينتظر، أن يكون الصالون مناسبة للحصول على استشارات مباشرة من المهنيين والخبراء بخصوص الاجراءات الادارية والقانونية ذات الصلة بالاستثمار في السكن .

ومن المتوقع ، أن يتم خلال الندوات والموائد المستديرة التي ستعقد على هامش الصالون، مناقشة مستجدات القطاع والبرامج الحكومية ذات العلاقة بالمسكن الاجتماعي وبرامج السكن الاول.

ويأتي تنظيم الصالون في اطار المساعي الرامية الى تنشيط سوق العقارات وتوفير بيئة تواصل مباشرة بين الباعثين العقاريين والمواطنين الراغبين في امتلاك مساكن.

رصد


الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
