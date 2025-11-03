كأس التحدي العربي للكرة الطائرة: تونس تستهل مشوارها بمواجهة مصر يوم 29 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6211505fe41436.09626022_plkmfnoqijheg.jpg width=100 align=left border=0>

يستهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة مشاركته في النسخة الأولى من كأس التحدي العربي، التي ستُقام في الأردن من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمواجهة نظيره المصري يوم 29 نوفمبر في إطار الجولة الثانية من المسابقة، وفق ما أفرزته عملية القرعة.







وسيكون المنتخب التونسي معفى من الجولة الافتتاحية المقررة يوم 28 نوفمبر، على أن يواجه في الجولة الثالثة منتخب البحرين يوم 30 من نفس الشهر، قبل أن تركن جميع المنتخبات إلى الراحة يوم 1 ديسمبر.





وتُستأنف البطولة يوم 2 ديسمبر بإجراء الجولة الرابعة التي سيلاقي خلالها المنتخب التونسي فلسطين، تليها مواجهة الكويت يوم 3 ديسمبر، ثم الأردن يوم 4 ديسمبر، ويختتم “نسور قرطاج” مشاركتهم يوم 5 ديسمبر بمواجهة المنتخب الليبي.



ويشارك في هذه النسخة الأولى سبعة منتخبات هي: تونس، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، فلسطين، وليبيا، على أن يُتوج باللقب المنتخب الذي يجمع أكبر عدد من النقاط في ختام البطولة.



برنامج المقابلات بتوقيت تونس

الجولة الأولى – 28 نوفمبر 2025

12:00 – مصر × ليبيا

14:00 – البحرين × فلسطين

16:00 – الأردن × الكويت

تونس معفاة



الجولة الثانية – 29 نوفمبر 2025

12:00 – مصر × تونس

14:00 – الكويت × البحرين

16:00 – فلسطين × ليبيا

الأردن معفاة



الجولة الثالثة – 2 ديسمبر 2025

12:00 – مصر × البحرين

14:00 – تونس × فلسطين

16:00 – الأردن × ليبيا

الكويت معفاة



الجولة الرابعة – 3 ديسمبر 2025

12:00 – الكويت × تونس

14:00 – ليبيا × البحرين

16:00 – فلسطين × الأردن

مصر معفاة



الجولة الخامسة – 4 ديسمبر 2025

12:00 – مصر × فلسطين

14:00 – ليبيا × الكويت

16:00 – الأردن × تونس

البحرين معفاة



الجولة السادسة – 5 ديسمبر 2025

12:00 – مصر × الكويت

14:00 – ليبيا × تونس

16:00 – البحرين × الأردن

فلسطين معفاة

