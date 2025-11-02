Babnet   Latest update 19:44 Tunis

البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة سيدات: فوز الترجي الرياضي على النادي الافريقي 3 - 0

Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 18:15
      
فاز فريق الترجي الرياضي التونسي على النادي الإفريقي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة والأخيرة من منافسات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة سيدات المقامة بقصر الرياضة بالمنزه.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-18، 25-21، 25-19.



وفي لقاء آخر، انتصر نادي سلوى الصباح الكويتي على نادي الرواد السوري بالنتيجة نفسها (3-0)، ليُنهي مشاركته في المركز السابع برصيد 6 نقاط، فيما تذيل نادي الرواد الترتيب دون أي نقاط بعد ست هزائم متتالية.

وتختتم البطولة مساء اليوم بالمباراة النهائية التي ستجمع بين النادي النسائي بقرطاج المتصدر بـ15 نقطة ونادي ناصرية بجاية الجزائري الثالث بـ13 نقطة، لتحديد هوية الفائز باللقب العربي.

النتائج الأخيرة:

* الأحد 2 نوفمبر 2025:

* سلوى الصباح (الكويت) – الرواد (سوريا): 3-0
* الترجي الرياضي (تونس) – النادي الإفريقي (تونس): 3-0
* ناصرية بجاية (الجزائر) – النادي النسائي بقرطاج (18:00)

الترتيب المؤقت:

| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | ---------------------------- | -- | - |
| 1 | النادي النسائي بقرطاج (تونس) | 15 | 5 |
| 2 | الترجي الرياضي (تونس) | 14 | 6 |
| 3 | ناصرية بجاية (الجزائر) | 13 | 5 |
| 4 | النادي الإفريقي (تونس) | 9 | 6 |
| 5 | نادي سلوى الصباح (الكويت) | 6 | 6 |
| 6 | فتيات العيون (الكويت) | 3 | 6 |
| 7 | نادي الرواد (سوريا) | 0 | 6 |


الأحد 02 نوفمبر 2025 | 11 جمادى الأول 1447
