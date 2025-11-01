تونس تطلق من لندن منصة " الزيتونة " ضمن خطط لمزيد تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار

أطلقت سفارة تونس بلندن منصة تحمل عنوان " الزيتونة " في اطار خطوة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وبلوغ استثمارات المملكة المتحدة في تونس عتبه 4 مليار دينار.

واكد القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية التونسية بلندن، حطاب الهداوي ل-وات-، العمل على تحويل البعثة إلى فضاء لاستنباط الأفكار ومزيد تفعيل آليات الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية لتشكل قوة لتحقيق التعاون الاستراتيجي بين تونس والمملكة المتحدة، وتعزيز العلاقات وبناء الشراكات مع مختلف الفاعلين، والتأثير الإيجابي في محيطنا الدبلوماسي والاقتصادي.





منصة مفتوحة بطابع رمزي





دورة لدفع الاستثمار



تشكل منصة " الزيتونة " مبادرة لتعزيز الحوار وبناء جسور التعاون بين البعثات الدبلوماسية وشخصيات مؤثرة من عالم المال والاستثمار والصناعة، إضافة الى صنّاع السياسات الاقتصادية البريطانية وممثلين عن الغرف التجارية والقطاع الخاص حول القضايا ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك خدمة لمصالح تونس العليا.وتكرس "منصة الزيتونة" منهج التعويل على الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة للتنمية الاقتصادية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد بان تكون الدبلوماسية الاقتصادية أبرز أذرع النهوض بالاقتصاد الوطني، وفق المسؤول الدبلوماسي.ويجسد اسم الزيتونة الأصالة والعمق الحضاري التونسي، ويرمز في الوقت ذاته إلى السلام والازدهار والتجذر، كما تمتد جذور الزيتونة عميقا في التربة وتنشر أغصانها نحو الأفق.ويتطلع القائمون على المبادرة إلى أن تكون ملتقى راسخ ومستدام للتبادل الدبلوماسي الهادف، تجمع الأطراف المختلفة في فضاء من الثقة والاحترام المتبادل، وتثمر تعاونا ملموسا يخدم المصالح المشتركة.وسعت المنصة في الدورة الأولى الى جذب الاستثمار البريطاني من خلال ارساء استراتيجيات ومقاربات مبتكرةشكلت هذه الدورة فرصة لجمع نخبة من الفاعلين المؤثرين في المشهد الاقتصادي البريطاني، وخلق فضاء للتعلم من تجارب الأقران، حيث يتسنى للملحقين الاقتصاديين والتجاريين مقارنة الاستراتيجيات وتبادل الخبرات حول ترويج الاستثمار.واتخذ اللقاء شكل مائدة مستديرة جمعت ملحقين اقتصاديين وتجاريين ودبلوماسيين من سفارات متعددة (الأردن، مصر، إيطاليا، البرازيل، إيرلندا جورجيا المغرب المكسيك) وخبراء تونسيين يعملون في القطاع المالي والمصرفي البريطاني منذ أكثر من 15 عاما ومسؤولين ومختصين بريطانيين في مجال المال والأعمال والاستثمار.وقدم بالمناسبة، مدير مكتب الوكالة التونسية للاستثمار الخارجي بتونس زياد إبراهيم، ، عرضا تفصيليا حول المزايا التنافسية لتونس كوجهة استثمارية استراتيجية والاستراتيجية التونسية لاستقطاب المستثمرين البريطانيين و الحوافز والتسهيلات المتاحة للشركات الراغبة في الاستثمار في تونس.وأتاحت المناقشات المفتوحة والغنية للمشاركين فرصة تبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة التي تواجه البعثات الدبلوماسية في جذب الاستثمارات البريطانية ولاسيما في الوقت بالذات اضافة الى مشاركة أفضل الممارسات والمقاربات الناجحة.// الخطط المستقبليةواكد القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية التونسية بلندن، حطاب الهداوي ، ان "شبكة الزيتونة" تطمح إلى أن تصبح منصة دورية ومستدامة موثوقة، تتناول في كل دورة موضوعا استراتيجيا مختلفا (الطاقات المتجددة، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، نقل التكنولوجيا والخبرات، التحول الرقمي، استقطاب وتشغيل الكفاءات الخ...). سيتم العمل على ان تجمع المنصة في كل مرة كوكبة من الخبراء والدبلوماسيين والفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار في بريطانيا لإثراء النقاش ووضع برامج عمل ملموسة وقابلة للتنفيذ.