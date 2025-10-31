Babnet   Latest update 13:57 Tunis

النادي البنزرتي: شهاب الليلي مدربا جديدا لفريق الاكابر لكرة القدم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6538241f922532.28381030_gihejlnpqfkom.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025
      
اتفقت الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي مع المدرب شهاب الليلي ليتولى الاشراف على الدكة الفنية لفريق عاصمة الجلاء خلفا للمدرب شكري البجاوي.
وقال المدرب شهاب الليلي في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء "تم الاتصال بي مساء امس الخميس من قبل الهيئة المديرة للنادي البنزرتي وعقدنا اجتماعا صباح اليوم الجمعة للحديث في تفاصيل الاتفاق بين الطرفين وقد خلص الاجتماع الى تكليفي بالاشراف على الدكة الفنية للنادي وساشرف مساء اليوم الجمعة على اول حصة تدريبية استعدادا لمباراة الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى التي سنستضيف فيها الاولمبي الباجي على ارضية ملعب 15 اكتوبر ببنزرت".
وتابع الليلي انه قرر الاحتفاظ بنسبة 90 بالمائة من تركيبة الجهاز الفني  خلال المباريات المتبقية لاسيما وان اغلب عناصر الجهاز الفني سبق وان تعاملت معهم كمدربين او كلاعبين وسيقع تقييم عمل الجهاز الفني خلال فترة توقف نشاط البطولة واتخاذ ما يمكن من قرارات تخص هذا الجانب ".

يذكر ان النادي البنزرتي انهزم امس الخميس ضد الترجي الرياضي بثنائية نظيفة ضمن الجولة الحادية عشرة لسباق البطولة .

ويحتل نادي عاصمة الجلاء المرتبة التاسعة ب12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس هزائم.


