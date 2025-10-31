وفد من عمادة المهندسين التونسيين يشارك في منتدى التحكيم الهندسي المنعقد يومي 29 و30 اكتوبر 2025 بالعاصمة الليبية طرابلس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ordreingenieurs.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وفد من عمادة المهندسين التونسيين، في منتدى التحكيم الهندسي المنعقد، بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة الليبية طرابلس، يومي 29 و30 اكتوبر الجاري.



وتعد مشاركة عمادة المهندسين التونسيين، وفق ما ورد بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك' فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات بين المهندسين التونسيين والليبيين في مجال التحكيم الفني والهندسي ومواصلة التنسيق حول مشاريع تعاون مستقبلية.









ويندرج هذا المنتدى في اطار السعي الى تعزيز الوعي بأهمية التحكيم في القطاع الهندسي وتبادل الخبرات حول أحدث الممارسات والاساليب المهنية المعتمدة في المجال.



وقد انتظم، ببادرة من النقابة العامة للمهن الهندسية الليبية وبالشراكة مع اتحاد المهندسين العرب وذلك بمشاركة نخبة من المهندسين والخبراء المختصين في مجالات التحكيبم الهندسي والطرق البديلة لفض النزاعات.



يذكر، أن لعمادة المهندسين التونسيين تجربة رائدة في مجال التحكيم الهندسي، حيث تم احداث لاول مرة المجلس الهندسي للتحكيم والمصالحة الذي أشرف على تكوين عدد هام من المهندسين في هذا المجال .