فرنسا: الجمعية الوطنية تصوت ضد مقترح فرض "ضريبة زوكمان" على أصحاب الثروات الضخمة

Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 20:07 قراءة: 0 د, 15 ث
      
صوت المشرعون الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى في البرلمان الفرنسي) الجمعة ضد مقترحات متعددة تقضي بفرض "ضريبة الثروة" على أصحاب الثروات الضخمة.

وروّج لتلك الفكرة الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، الذي دعا إلى فرض ضريبة اثنين بالمئة على الأصول التي تزيد قيمتها على 100 مليون يورو.





