تظاهرة تضامنية بيئية يومي 19 و20 ديسمبر 2025 بمدينة العلوم بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025
      
تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة، يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، تظاهرة تضامنية بيئية
Temps des Fetes"


وتعد هذه التظاهرة واجهة رئيسية للاقتصاد الأخضر والتضامني في تونس بهدف رفع مستوى الوعي العام بتأثير خيارات الاستهلاك البديلة

والصحية والأكثر استدامة.

وتمثل هذه المبادرة أيضا مناسبة هامة لرفع مستوى العام بالقضايا البيئية من خلال تشجيع الناس على التفكير في أنماط حياتهم واكتشاف فوائد استهلاك المنتجات الطبيعية.

كما تهدف إلى دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية والمبدعين المتخصصين في الحرف اليدوية والمنتجات العضوية أوالصديقة للبيئة.

ويشارك في هذه التظاهرة عدد من الحرفيين الذين يستخدمون مواد مستدامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم منتجات عضوية وصديقة للبيئة اضافة الى المبدعين ذوي التصاميم البيئية المبتكرة والجمعيات الملتزمة بقضايا البيئة أوالتضامن.


