Babnet   Latest update 20:58 Tunis

إعادة إطلاق المشروع الاستراتيجي لنزل البحيرة بتونس والتزام مشترك لجعله رمزا للتجديد العمراني والسياحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6905041a8c9156.60864983_nolikjfpmeqhg.jpg width=100 align=left border=0>
Credits Stefan Krasowski, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 19:44 قراءة: 1 د, 8 ث
      
الالتزام بإعادة إطلاق مشروع نزل البحيرة بتونس وجعله رمزا للتجديد العمراني والسياحي للعاصمة، هو ما تمّ اقراره خلال جلسة عمل انعقدت منذ يوم 27 أكتوبر 2025، حول المشروع المتعلق بهذا المعلم المعماري البارز في العاصمة، وفق بلاغ صدر، الجمعة، عن الهيئة التونسيّة للاستثمار.

وجرت هذه الجلسة، بإشراف رئيسة الهيئة التونسيّة للاستثمار، نامية عيادي، بحضور الرئيس المدير العام للشركة الليبية للاستثمار الخارجي (LAFICO)، الهادي الفيتوري، مالك الموقع، فضلا عن ممثلين عن وزارة السياحة.



وأتاحت استعراض مدى تقدم المشروع ومناقشة المراحل القادمة وتجديد الالتزام المشترك بجعل نزل البحيرة رمزا للتجديد العمراني والسياحي لتونس.

ومن المنتظر أن تخصص استثمارات ضخمة بهدف تحويل المكان الرمز إلى نموذج لتثمين التراث وتحفيز المنطقة الحضرية.

وإضافة إلى الشركة الليبية للاستثمار الخارجي ووزارة السياحة، جددت الهيئة التونسيّة للاستثمار بهذه المناسبة عزمها على مرافقة المشروع خدمة لجاذبية تونس الاقتصادية والسياحية.

جدير بالتذكير ان نزل البحيرة هو نزل قديم من الطراز الوحشي، الذي ظهر في منتصف القرن العشرين، ويتكون النزل، الذي بني بين عامي 1970 و1973، وفق تصميم المهندس المعماري الإيطالي، رافاييل كونتيجياني، على مقربة مباشرة من بحيرة تونس، من عشرة طوابق على شكل هرم مقلوب.

وبعد سنوات من الإهمال، قامت الشركة الليبية للاستثمار الخارجي باقتنائه قبل أن تعلن في ماي 2013 عن نيتها هدمه لبناء فندق فاخر مكانه.

وفي فيفري 2019، أشار المهندس المعماري والناشط، سامي علولو (من جمعية مباني وذكريات)، إلى قرب البدء في أعمال الهدم، ومنذ ذلك الحين تعالت الأصوات المطالبة بإنقاذ المبنى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317642


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 31 أوكتوبر 2025 | 9 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:26
15:01
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet25°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-19
25°-17
26°-17
24°-18
23°-17
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:58 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    