الجامعة التونسية لكرة القدم تنظم يوما اعلاميا مفتوحا حول آلية استعمال تقنية "الفار"

نظمت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الخميس بضاحية قمرت يوما اعلاميا مفتوحا خصص لتقديم عرض حول آلية استعمال تقنية الفيديو المساعد للحكم (فار) في بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى جانب محاكاة عملية لتطبيقها أثناء المباريات.



وانتظم الحدث في اطار تربص لحكام الـ"فار" وذلك في حضور وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم يتقدمهم جمال الحيمودي المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم وعدد هام من الحكام الدوليين والناشطين في بطولة الرابطة المحترفة الأولى اضافة لمحاضرين معتمدين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



وأكد جمال الحيمودي المشرف العام على الادارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم أنّ اقرار تجربة تقنية الفيديو المساعد للحكم (فار) كان لها الاثر الايجابي على بطولة الرابطة المحترفة الأولى، مشيرا الى أنّ نسبة هامش خطأ حكام الساحة في ادارة المباريات تقلّص بفضل تقينة "الفار" الى 1.8 بالمائة.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّه سيتم تكثيف الورشات للحكام حول تقنية حكم الفار والاستفادة من محاكاتها في جميع الرابطات الجهوية من أجل مزيد النهوض بمستوى التحكيم التونسي.وشدّد على أهمية دور التربصات للحكام التونسيين سواء كان لحكام الساحة والمساعدين أو لحكام الفار، معتبرا أنّ الهدف الأسمى الذي تعمل عليه الادارة الوطنية للتحكيم هو تحسين مستوى التحكيم وتقليل نسبة الأخطاء مع سرعة الحكم في اتخاذ القرار في المواقف الحاسمة رغم الضغوطات ومحاولات التأثير عليه خلال المباريات.وعبّر جمال الحيمودي عن ثقته التامة في الحكام التونسيين، لافتا النظر أنّ مقابلات كرة القدم في مختلف بطولات العالم بما فيها البطولات الخمس الأولى في أوروبا تشهد أخطاء فادحة للحكام مؤثرة على نتائج المباريات رغم الامكانيات التقنية الكبيرة المتوفرة لهم سواء في اسبانيا او ايطاليا او انقلترا أو ألمانيا.وخلص الى أنّه متيقن من أنّ الحكم التونسي سيحالفه النجاح والتألق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى كما سيكون للحكام الدوليين بصمة هامة في البطولات القارية.من جهته أفاد وليد الكشو مسؤول تقنية الفار بالجامعة التونسية لكرة القدم أنّ تربص الحكام هو الخامس في تونس، مشيرا الى أنّ عدد الحكام المرخص لهم في استعمال تقنية الفار هم 40 حكم ساحة و " فار" و50 حكما مساعدا دون اعتبار التقنيين.وكشف أنّ التربص الجاري يشارك فيه 35 حكما منهم 4 حكمات ساحة، مبرزا أنّه ينقسم الى جانب نظري يستمر لمدة 5 أيام وجانب تطبيقي يتواصل على مدى 6 أيام.واشار الى انّ هناك مساع لاعتماد تقنية الفار قريبا في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، وذلك في ظل وجود 4 حافلات مجهزة بهذه التقنية على ذمة الجامعة التونسية لكرة القدم.