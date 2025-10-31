Babnet   Latest update 07:48 Tunis

الجامعة التونسية لكرة القدم تنظم يوما اعلاميا مفتوحا حول آلية استعمال تقنية "الفار"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6229e5a6763d88.34274568_klgohqfneijpm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 07:41 قراءة: 1 د, 56 ث
      
نظمت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الخميس بضاحية قمرت يوما اعلاميا مفتوحا خصص لتقديم عرض حول آلية استعمال تقنية الفيديو المساعد للحكم (فار) في بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى جانب محاكاة عملية لتطبيقها أثناء المباريات.

وانتظم الحدث في اطار تربص لحكام الـ"فار" وذلك في حضور وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم يتقدمهم جمال الحيمودي المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم وعدد هام من الحكام الدوليين والناشطين في بطولة الرابطة المحترفة الأولى اضافة لمحاضرين معتمدين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



وأكد جمال الحيمودي المشرف العام على الادارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم أنّ اقرار تجربة تقنية الفيديو المساعد للحكم (فار) كان لها الاثر الايجابي على بطولة الرابطة المحترفة الأولى، مشيرا الى أنّ نسبة هامش خطأ حكام الساحة في ادارة المباريات تقلّص بفضل تقينة "الفار" الى 1.8 بالمائة.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّه سيتم تكثيف الورشات للحكام حول تقنية حكم الفار والاستفادة من محاكاتها في جميع الرابطات الجهوية من أجل مزيد النهوض بمستوى التحكيم التونسي.
وشدّد على أهمية دور التربصات للحكام التونسيين سواء كان لحكام الساحة والمساعدين أو لحكام الفار، معتبرا أنّ الهدف الأسمى الذي تعمل عليه الادارة الوطنية للتحكيم هو تحسين مستوى التحكيم وتقليل نسبة الأخطاء مع سرعة الحكم في اتخاذ القرار في المواقف الحاسمة رغم الضغوطات ومحاولات التأثير عليه خلال المباريات.
وعبّر جمال الحيمودي عن ثقته التامة في الحكام التونسيين، لافتا النظر أنّ مقابلات كرة القدم في مختلف بطولات العالم بما فيها البطولات الخمس الأولى في أوروبا تشهد أخطاء فادحة للحكام مؤثرة على نتائج المباريات رغم الامكانيات التقنية الكبيرة المتوفرة لهم سواء في اسبانيا او ايطاليا او انقلترا أو ألمانيا.
وخلص الى أنّه متيقن من أنّ الحكم التونسي سيحالفه النجاح والتألق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى كما سيكون للحكام الدوليين بصمة هامة في البطولات القارية.
من جهته أفاد وليد الكشو مسؤول تقنية الفار بالجامعة التونسية لكرة القدم أنّ تربص الحكام هو الخامس في تونس، مشيرا الى أنّ عدد الحكام المرخص لهم في استعمال تقنية الفار هم 40 حكم ساحة و " فار" و50  حكما مساعدا دون اعتبار التقنيين.
وكشف أنّ التربص الجاري يشارك فيه 35 حكما منهم 4 حكمات ساحة، مبرزا أنّه ينقسم الى جانب نظري يستمر لمدة 5 أيام وجانب تطبيقي يتواصل على مدى 6 أيام.
واشار الى انّ هناك مساع لاعتماد تقنية الفار  قريبا في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، وذلك في ظل وجود 4 حافلات مجهزة بهذه التقنية على ذمة الجامعة التونسية لكرة القدم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317598


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 31 أوكتوبر 2025 | 9 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:26
15:02
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet25°
20° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-19
25°-17
26°-17
23°-17
22°-15
  • Avoirs en devises
    24829,8

  • (30/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/10)   885,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    