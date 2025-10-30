وزير الخارجيّة يتسلّم رسالة خطيّة موجهة الى رئيس الجمهورية من أمير دولة الكويت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6903ae65d7cab0.72146092_mqihjkpeglofn.jpg width=100 align=left border=0>

تسلّم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي، اليوم الخميس، من سفير دولة الكويت لدى تونس منصور خالد العمر، رسالة خطية موجّهة إلى رئيس الجمهورية من قبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات.



وأكّد الوزير بالمناسبة، عمق الروابط التاريخية وعراقة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن الارتياح لمستوى التعاون المسجّل بين البلدين في كافة المجالات، منذ انعقاد الدورة الأخيرة للجنة التونسية الكويتية المشتركة، ولارتفاع نسق تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين من البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.









من جانبه، نوّه السفير الكويتي، بمستوى التعاون القائم بين تونس ودولة الكويت، معبّرا عمّا يحدو بلاده من إرادة سياسية وحرص قوي على مزيد تطويره والارتقاء به إلى أعلى المراتب في مختلف المجالات، لا سيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى الواعدة ذات الاهتمام المشترك.