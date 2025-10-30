<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6903adc0936127.30715287_jlqigkephonfm.jpg width=100 align=left border=0>

تمّ، الخميس، الإعلان عن الإنطلاق الرسمي لدخول السفينتين الجديدتين "حنبعل 3" و"حنبعل 4" حيّز الإستغلال في مهام المراقبة البحرية، وذلك في إطار دعم القدرات الوطنية في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري وحماية الموارد البحرية.



وحصلت تونس على الوحدتين في شكل هبة في إطار التعاون التونسي الياباني الهادف إلى تعزيز الإمكانيات اللوجستية والتقنية لمراقبة أنشطة الصيد البحري.









ومن المنتظر أن تسمح السفينتان من تكثيف عمليّات المراقبة في البحر وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى التصدّي لظاهرة صيد العشوائي وغير القانوني وغير المعلن.



