الإعلان عن الإنطلاق الرسمي لدخول السفينتين الجديدتين "حنبعل 3" و"حنبعل 4" حيّز الإستغلال في مهام المراقبة البحرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6903adc0936127.30715287_jlqigkephonfm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 19:23
      
تمّ، الخميس، الإعلان عن الإنطلاق الرسمي لدخول السفينتين الجديدتين "حنبعل 3" و"حنبعل 4" حيّز الإستغلال في مهام المراقبة البحرية، وذلك في إطار دعم القدرات الوطنية في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري وحماية الموارد البحرية.

وحصلت تونس على الوحدتين في شكل هبة في إطار التعاون التونسي الياباني الهادف إلى تعزيز الإمكانيات اللوجستية والتقنية لمراقبة أنشطة الصيد البحري.



ومن المنتظر أن تسمح السفينتان من تكثيف عمليّات المراقبة في البحر وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى التصدّي لظاهرة صيد العشوائي وغير القانوني وغير المعلن.

ويمثّل دخول "حنبعل 3" و"حنبعل 4" حيّز الإستغلال مرحلة جديدة وهامة في مسار تطوير منظومة المراقبة البحرية بتونس، بما يسهم في ضمان استغلال مستديم للثروات السمكية، تماشيا مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال الحوكمة الرشيدة لقطاع الصيد البحري.


