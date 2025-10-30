Babnet   Latest update 20:12 Tunis

الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التونسية تمثّل تونس في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6903a4b20c4442.76405680_mneofqjghpikl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 18:46
      
شاركت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية في فعاليات الدورة 25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية من 24 إلى 30 أكتوبر 2025، بمشاركة عدد من الفرق العربية والدولية.

وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود تعزيز التعاون الثقافي بين تونس ومصر، وتأكيد عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، إضافة إلى إبراز دور الفنون الشعبية كوسيلة للتواصل الحضاري وتبادل الإبداع الإنساني.



وكانت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية قدمت مساء الثلاثاء 29 أكتوبر عرضا فنيا على المسرح الروماني بالإسماعيلية، تضمن مجموعة من اللوحات الراقصة والفقرات الموسيقية المستوحاة من التراث التونسي، مزجت بين الإيقاعات الشعبية والأزياء التقليدية التي تعكس تنوع الموروث الثقافي لتونس وثراء خصوصياتها الجهوية.

وشملت العروض مشاهد تجسّد الحياة اليومية وطقوس الاحتفال والعمل، اتسمت بتناسق الأداء وجمالية الحركات إضافة إلى الألوان الزاهية للأزياء التقليدية التي أبرزت تنوع الهوية التونسية.

وتهدف الفرقة من خلال مشاركتها إلى إحياء الذاكرة الشعبية التونسية وتكريم الفنون التراثية باعتبارها جزءًا حيًا من الهوية الوطنية، مع الحرص على تجديد التعبير الفني بروح معاصرة تحافظ على الأصالة.

يُذكر أن الفرقة الوطنية للفنون الشعبية تأسست سنة 1962 في إطار سياسة الدولة التونسية لترسيخ الهوية الوطنية وتثمين الموروث الثقافي، وتُعد من أقدم الفرق الفنية في العالم العربي، حيث مثلت تونس في عشرات المهرجانات الدولية، لتصبح إحدى الواجهات البارزة للقوة الناعمة التونسية على الساحة الثقافية العالمية.


