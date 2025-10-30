Babnet   Latest update 21:23 Tunis

قفصة: افتتاح مهرجان صوت الجبل بام العلق في دورته 6 بمعتمدية زانوش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69039f71bd5ea0.53667246_ohenqpfkmilgj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 30 Octobre 2025
      
انطلقت أمس الأربعاء فعاليات مهرجان صوت الجبل بام العلق بمعتمدية زانوش من ولاية قفصة، في دورته السادسة  تحت شعار " تراثنا هويتنا ،كنز حضارتنا، رمز اصالتنا" والذي تنظمه جمعية المحافظة على التراث والنهوض بالسياحة ام العلق بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة لتتواصل فعالياته إلى غاية يوم 31 أكتوبر من الشهر الجاري.

وأفاد مدير مهرجان صوت الجبل بام العلق علي صمايري بأن افتتاح هذه الدورة من المهرجان كان بتنظيم كرنفال للعرس التقليدي تخللته اهازيج بدوية تلته مشهدية الدوار اثثها الممثل كمال بوزيدي جسد خلالها البادية بمختلف تجلياتها حيث تضمنت الفروسية والجحفة والمحفل ووصلات شعرية مضيفا انه تم كذلك تأثيث السهرة الأولى من الافتتاح بخيمة للشعر البدوي.

واضاف علي صمايري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن هيئة المهرجان أعدت برمجة ثرية ومتنوعة خلال هذه الدورة  تلبي تطلعات كافة الشرائح العمرية تجمع بين عروض موجهة للأطفال وعروض موسيقية من بينها عرض "الخطيفة " من تقديم دار الشباب السند وعرض موسيقي مع فرقة الشاب بيرم، مشيرا إلى أن الاختتام سيتضمن مسابقة في الرماية وعرض تنشيطي دار الشباب قفصة ومسابقة في العدو الريفي ومسابقات رياضية مختلفة إضافة إلى عرضين موسيقيين مع  الفنان السبتي رداوي والفنانة زينة سعد.

وأشار علي صمايري إلى أن مهرجان صوت الجبل بام العلق سيتخلله طيلة أيامه الثلاثة معارض متنوعة تجمع بين الرسوم والتصوير ومعارض لصناعة النسيج والطين والصناعات التقليدية ومعارض لمنتوجات غذائية بيولوجية، مبينا أن الهدف من ذلك هو الترويج للمنتوجات المحلية وللموروث التقليدي والسياحي بمنطقة أم العلق.


