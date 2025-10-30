Babnet   Latest update 18:37 Tunis

المنستير: قريبا دخول ثلاث وحدات استثمارية صينية إيطالية حيز الاستغلال بالقطب التكنولوجي بالمنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69039e057f20a4.30622994_epnqiomjhlfkg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 18:09 قراءة: 0 د, 40 ث
      
من المنتظر أن تدخل ثلاث وحدات استثمارية تابعة لشركة صينية إيطالية متخصّصة في تصنيع وتغليف مواد التجميل حيز الاستغلال بالقطب التكنولوجي بالمنستير، بداية من منتصف شهر نوفمبر القادم.

وتمتد هذه الوحدات الصناعية، التابعة لمجموعة "ام واي سي"  الصينية، تباعا على مساحات 2344 م² و4580 م² و2844 م²، وينتظر أن توفّر طاقة تشغيل أولية تقدَّر بحوالي 300 موطن شغل بين فنيين وإطارات وعُمّال، مع إمكانيات توسّع تدريجي تبعاً لمسارات الإنتاج.



ومثلت متابعة إستثمارات الشركة بفضاء القطب التكنولوجي بالمنستير والسبل الكفيلة بمعالجة أي إشكال يعترضها، محور استقبال والي المنستير عيسى موسى للمستثمر الصيني مالك المجموعة مرفوقاً بالمدير العام لفرع المجموعة، وذلك في إطار الحرص على دعم الاستثمار والإحاطة بالمستثمرين بالجهة والاستماع إلى مشاغلهم والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض نشاطهم.
وتم بالمناسبة تدارس فرص التعاون وتعزيز الشراكات الصناعية في ولاية المنستير، واستعراض الإمكانيات المتاحة في فضاء القطب التكنولوجي والفرص الاستثمارية التي يتيحها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317583


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أوكتوبر 2025 | 8 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
25°-16
25°-17
26°-18
24°-18
  • Avoirs en devises
    24829,8

  • (30/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/10)   885,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    