المنستير: قريبا دخول ثلاث وحدات استثمارية صينية إيطالية حيز الاستغلال بالقطب التكنولوجي بالمنستير

من المنتظر أن تدخل ثلاث وحدات استثمارية تابعة لشركة صينية إيطالية متخصّصة في تصنيع وتغليف مواد التجميل حيز الاستغلال بالقطب التكنولوجي بالمنستير، بداية من منتصف شهر نوفمبر القادم.



وتمتد هذه الوحدات الصناعية، التابعة لمجموعة "ام واي سي" الصينية، تباعا على مساحات 2344 م² و4580 م² و2844 م²، وينتظر أن توفّر طاقة تشغيل أولية تقدَّر بحوالي 300 موطن شغل بين فنيين وإطارات وعُمّال، مع إمكانيات توسّع تدريجي تبعاً لمسارات الإنتاج.









ومثلت متابعة إستثمارات الشركة بفضاء القطب التكنولوجي بالمنستير والسبل الكفيلة بمعالجة أي إشكال يعترضها، محور استقبال والي المنستير عيسى موسى للمستثمر الصيني مالك المجموعة مرفوقاً بالمدير العام لفرع المجموعة، وذلك في إطار الحرص على دعم الاستثمار والإحاطة بالمستثمرين بالجهة والاستماع إلى مشاغلهم والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض نشاطهم.

وتم بالمناسبة تدارس فرص التعاون وتعزيز الشراكات الصناعية في ولاية المنستير، واستعراض الإمكانيات المتاحة في فضاء القطب التكنولوجي والفرص الاستثمارية التي يتيحها.