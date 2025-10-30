مونديال كرة اليد تحت 17 عاما - دور ترتيبي (5-8) - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البرازيلي 32-35
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد تحت 17 عاما امام نظيره البرازيلي 32-35 اليوم الخميس في الدور الترتيبي (5-8) ضمن بطولة العالم المقامة حاليا بالمغرب.
وسيلاقي المنتخب التونسي يوم السبت القادم نظيره الامريكي المنهزم اليوم امام الارجنتين 26-39 من اجل المركز السابع.
وسيتنافس المنتخبان البرازيلي والارجنتيني من جهتهما على المرتبة الخامسة.
وكان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الثالث للمجموعة الثانية بعد ان انهزم امام قطر 30-38 واسبانيا 23-48 مقابل الفوز على كوريا 33-27
