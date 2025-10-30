Babnet   Latest update 17:02 Tunis

خالد بن يحيي مدربا جديدا للاتحاد الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69038c2d8df702.54151671_efnomihkjpgql.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 30 Octobre 2025
      
اعلن الاتحاد الليبي اليوم الخميس عن تعيين التونسي خالد بن يحيي مدربا جديدا لفريق الاكابر لكرة القدم وذلك خلفا للمدرب حمدي بطاو الذي حصلت القطيعة معه بعد انسحاب الفريق من الدور الثاني لكاس الكنفديرالية الافريقية على يد المصري البورسعيدي.
وكتب الفريق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " اهلا وسهلا خالد بن يحيي" مضيفا "نسلم له قيادة دفتنا الفنية واثقين في قدراته وخبرته الواسعة لقيادة فريقنا نحو بر الامان وتحقيق الانجازات. معا نكتب فصلا جديدا من الانجازات
وكان يحيي قاد فريق مولودية الجزائر الى الفوز بالبطولة المحلية في الموسم الماضي.


