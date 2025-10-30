خالد بن يحيي مدربا جديدا للاتحاد الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69038c2d8df702.54151671_efnomihkjpgql.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الاتحاد الليبي اليوم الخميس عن تعيين التونسي خالد بن يحيي مدربا جديدا لفريق الاكابر لكرة القدم وذلك خلفا للمدرب حمدي بطاو الذي حصلت القطيعة معه بعد انسحاب الفريق من الدور الثاني لكاس الكنفديرالية الافريقية على يد المصري البورسعيدي.

وكتب الفريق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " اهلا وسهلا خالد بن يحيي" مضيفا "نسلم له قيادة دفتنا الفنية واثقين في قدراته وخبرته الواسعة لقيادة فريقنا نحو بر الامان وتحقيق الانجازات. معا نكتب فصلا جديدا من الانجازات

وكان يحيي قاد فريق مولودية الجزائر الى الفوز بالبطولة المحلية في الموسم الماضي.