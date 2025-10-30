Babnet   Latest update 17:02 Tunis

وزير الصحة: قريبا الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة لإرساء مدينة الاغالبة الطبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69038a8ea96184.38799384_hiompkejnlgfq.jpg width=100 align=left border=0>
أعلن وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، امس الاربعاء، انه قريبا سيتم الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة لإرساء مدينة الاغالبة الطبية (القيروان)، التي من المنتظر أن توفر طاقة تشغيلية تقدّر بنحو 200 ألف موطن شغل.

وقال الوزير خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية حول مشروعي اتفاقيتي قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل عدد من المشاريع الصحية، ان مدينة الاغالبة الطبية التي سيتم انجازها طبقا لمذكرة تفاهم تم توقيعها بين تونس والصين في فيفري الماضي، من شانها أن تساهم في دعم التنمية الجهوية وتعزيز الاستثمار في مختلف مناطق الوسط، وتحويل الجهة إلى قطب صحي واقتصادي متكامل.



وسيتم احداث المدينة على أرض على ملك الدولة تمسح 553 هكتارا بمعتمدية منزل المهيري من ولاية القيروان.

ويتكون المشروع، الذي تقدر كلفته الاولية بـ 3 مليار دينار، جزء منها عبر هبات والجزء الأكبر عن طريق الاستثمارات الخارجية، من فضاء خدمات صحية يضم 14 قطبا استشفائيا ومصحة عسكرية متعددة الاختصاصات مراكز طبية تابعة للقطاع الخاص، بالاضافة الى مركب جامعي يتكون من أكاديمية عسكرية للطب ومعهد عال لعلوم الطب ومدرسة وطنية للهندسة البيوتقنية ومركز محاكاة ووحدة للإخلاء الصحي الجوي، وفضاء صناعي خاص بالقطاع الصحي على مساحة 20 هكتارا وآخر سياحي وثقافي وترفيهي ورياضي.

كما يتضمن المشروع فضاء سكنيا على مساحة 50 هكتارا يتكون من 100 فيلا فردية فخمة و1000 شقة، وفضاء للخدمات العمومية بمساحة 42 هكتار ويضم معاهد ومدارس وبنوك ومؤسسات أمنية وادرية  وفق معطيات نشرتها رئاسة الجمهورية في وقت سابق.


