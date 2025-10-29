ريال مدريد:-فينيسيوس يعتذر عن غضبه في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة

وعبر فينيسيوس عن استيائه للمدرب تشابي ألونسو قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس، مما ألقى بظلاله على لحظة كان من المفترض أن تكون احتفالية، بعد أن أنهى ريال مدريد سلسلة مؤلفة من أربع هزائم متتالية أمام غريمه التقليدي.ورغم أن فينيسيوس كشف أنه اعتذر شخصيا لزملائه في الفريق ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، فإن اللافت في بيانه كان غياب أي إشارة إلى ألونسو.وقال فينيسيوس عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "أود اليوم أن أعتذر لجميع جماهير ريال مدريد عن رد فعلي عند استبدالي في القمة."كما فعلت بالفعل بشكل شخصي خلال الحصة التدريبية اليوم، أود أيضا أن أكرر اعتذاري لزملائي في الفريق، وللنادي وللرئيس".وأرجع اللاعب (25 عاما) أسباب غضبه إلى روحه التنافسية، موضحا "أحيانا تغلبني مشاعري لأنني دائما أرغب في الفوز ومساعدة فريقي وطبيعتي التنافسية تنبع من حبي لهذا النادي وكل ما يمثله".ويُعرف أن علاقة فينيسيوس بألونسو متوترة منذ تولي الأخير تدريب الفريق في ماي الماضي، إذ اعتاد المدرب على استبداله في معظم المباريات هذا الموسم، رغم انسجامه الجيد مع المهاجم كيليان مبابي.لكن حتى بعد خروجه من الملعب، لم ينته دوره في مباراة متوترة، وعاد للظهور قبيل صافرة النهاية بعد طرد بيدري واندلاع شجار بين الفريقين، وتم إبعاده من الملعب بينما كان يتجادل مع لاعبي برشلونة.ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب البطولة الإسبانية برصيد 27 نقطة، متقدما بفارق خمس نقاط على برشلونة صاحب المركز الثاني.