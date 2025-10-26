Babnet   Latest update 21:07 Tunis

خلال مشادة بين الفريقين.. فينيسيوس يحاول ضرب لامين جمال بعد الكلاسيكو

Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 20:32
      
شهد لقاء الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم (2-1) ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى مشادات حادة بين اللاعبين على خط التماس.

دخل لامين جمال بعد صافرة النهاية في سجال مباشر مع التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد الذي سبق أن تشاحن معه في مواجهة سابقة بين منتخبي إسبانيا وتركيا قبل قرابة شهر.



هذا الموقف دفع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي للتدخل والدفاع عن زميله التركي إلا أن البرازيلي فينيسيوس جونيور اتجه بسرعة نحو لامين جمال وظل يشير إليه بأنه كثير الكلام ومثير للمشكلات.

ومع محاولة فينيسيوس الوصول إلى جمال تدخل زميله البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة ليقف أمام مواطنه ويمنعه من التقدم، ليشتعل الوضع أكثر ويدخل الأوروغوياني فالفيردي لاعب ريال مدريد في مشادة لفظية حادة مع رافينيا الغائب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة.

وخلال المباراة تدخل فينسيوس بقوة لإبعاد كرة من أمام لامين جمال إلى خارج أرضية الملعب.

المشهد انتهى سريعا بتدخل عناصر من الجهاز الفني لكل من الفريقين وبعض اللاعبين لإبعاد الأطراف المتصارعة قبل خروج الجميع إلى غرف الملابس وسط توتر واضح بين الغريمين التقليديين.






