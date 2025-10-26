اصطدام طائرة سعودية بسرب طيور في الجزائر وتأجيل رحلتها إلى جدة لأسباب فنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fe2af2aee1c9.90791464_ifmngkqlohepj.jpg width=100 align=left border=0>

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية إلى حادث طفيف أثناء مرحلة الإقلاع من مطار الجزائر العاصمة في اتجاه مدينة جدة، بعد اصطدامها بسرب من الطيور المهاجرة.



وأدى هذا الاصطدام إلى حدوث خدوش وأضرار سطحية في هيكل الطائرة، ما استوجب إلغاء الرحلة بشكل فوري، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب وعملاً بالمعايير الدولية للسلامة الجوية.









وأكدت مصادر مطلعة أن فرق الصيانة باشرت الفحوصات الفنية الدقيقة لتقييم مستوى الأضرار وإجراء الإصلاحات اللازمة، مشيرة إلى أن إعادة الطائرة إلى الخدمة لن تتم إلا بعد التأكد الكامل من جاهزيتها الفنية وسلامتها التشغيلية.



ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الخطوط السعودية بأعلى معايير السلامة، وحرصها على توفير أقصى درجات الحماية للمسافرين.

