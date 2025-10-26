Babnet   Latest update 16:03 Tunis

اصطدام طائرة سعودية بسرب طيور في الجزائر وتأجيل رحلتها إلى جدة لأسباب فنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fe2af2aee1c9.90791464_ifmngkqlohepj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 15:05 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية إلى حادث طفيف أثناء مرحلة الإقلاع من مطار الجزائر العاصمة في اتجاه مدينة جدة، بعد اصطدامها بسرب من الطيور المهاجرة.

وأدى هذا الاصطدام إلى حدوث خدوش وأضرار سطحية في هيكل الطائرة، ما استوجب إلغاء الرحلة بشكل فوري، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب وعملاً بالمعايير الدولية للسلامة الجوية.



وأكدت مصادر مطلعة أن فرق الصيانة باشرت الفحوصات الفنية الدقيقة لتقييم مستوى الأضرار وإجراء الإصلاحات اللازمة، مشيرة إلى أن إعادة الطائرة إلى الخدمة لن تتم إلا بعد التأكد الكامل من جاهزيتها الفنية وسلامتها التشغيلية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الخطوط السعودية بأعلى معايير السلامة، وحرصها على توفير أقصى درجات الحماية للمسافرين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317344


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أوكتوبر 2025 | 4 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:31
15:05
12:10
06:37
05:10
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet33°
27° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
23°-18
25°-17
27°-17
28°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    