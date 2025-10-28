مخبر "لاباس" يطلق حملة “المحطة” لتسليط الضوء على دور المجتمع المدني التونسي يوم 4 نوفمبر 2025

يطلق مختبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني "لاباس" في اطار مشروع "تعزيز استدامة وتمكين المجتمع المدني التونسي"، الحملة التواصلية "المحطة"، وذلك الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أمام محطة تونس – ساحة برشلونة بالعاصمة.



وتهدف هذه المبادرة إلى إبراز الدور الأساسي للجمعيات المحلية وإلقاء الضوء على الأثر الملموس للمجتمع المدني في حياة المواطنين، علما وان مشروع "تعزيز – استدامة وتمكين المجتمع المدني التونسي"، مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي وسفارة كندا.



وسيجمع الحدث جمعيات محلية ومواطنين وشركاء مؤسساتيين، من خلال ركن لبيع منتجات الجمعيات، وورشات تفاعلية وأنشطة فنية تسلّط الضوء على قصص واقعية ومبادرات مؤثرة من قلب المجتمع المدني، وفق منظمي هذه التظاهرة.ويعمل مشروع "لاباس" منذ انطلاقه سنة 2024، على دعم قدرات منظمات المجتمع المدني التونسي وتعزيز استقلاليتها واستدامتها، من خلال تطوير مهاراتها الإدارية والمالية وتحسين حوكمتها.ويُنفّذ المشروع من قبل "لاباس" بالشراكة مع مركز الكواكبي للانتقال الديمقراطي، في إطار مقاربة تشاركية تواكب أهداف التنمية المستدامة.ويدخل المشروع، بعد عام أول ركّز على التكوين والمرافقة والتمويل، اليوم مرحلة جديدة من إبراز أثر الجمعيات ودعم صورتها الإيجابية عبر حملة "المحطة".وتحمل "المحطة"، وفق منظمي هذه الحملة، رمزية اللقاء، فهي فضاء يجمع بين المواطن والجمعية والمؤسسة، حيث تتقاطع القصص وتنبع روح المبادرة والتضامن.ومن خلال سلسلة فيديوهات توعوية تبثّ عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"لاباس"، تسعى الحملة إلى تغيير النظرة التقليدية تجاه الجمعيات التونسية وإبراز قصص نجاح وإنجازات واقعية تعبّر عن روح الإبداع والمسؤولية المجتمعية.وأُطلق مشروع "تعزيز استدامة وتمكين المجتمع المدني التونسي" (لاباس)، في ماي 2024 بهدف تمكين منظمات المجتمع المدني التونسي وضمان استدامتها من خلال المرافقة والتمويل والتشبيك والتواصل.وتأسس مختبر الاقتصادالاجتماعي والتضامني "لاباس" سنة 2012 عقب الثورة،وهو جمعية تونسية ناشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.