تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون مقابل ارتفاع الكميات المصدّرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 21:44
      
شهدت صادرات زيت الزيتون إلى موفى سبتمبر 2025 تراجعًا في قيمتها بنسبة 28,4 ، حيث قدّرت العائدات بـ 3599,1 مليون دينار منذ بداية موسم 2024/2025، مقابل نفس الفترة من الموسم السابق، وفق تقرير صادر عن المرصد الوطني للفلاحة.

تفاصيل الأداء المالي والكمي


* تراجع معدل سعر التصدير بنسبة 46,2 خلال سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

* تراوح سعر الكيلوغرام الواحد عند التصدير بين 9,28 دينار و17,9 دينار حسب الأصناف.
* ارتفاع الكميات المصدّرة بنسبة 41,3 لتبلغ 268,6 ألف طن خلال الموسم، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023/2024.

هيكلة الصادرات

* مثّل زيت الزيتون المعلب 15,1 من إجمالي الكميات المصدّرة.
* تم بيع 84,9 من زيت الزيتون التونسي سائبا بالأسواق الخارجية.
* الزيت المعلب استحوذ فقط على 21,4 من إجمالي العائدات.

توزيع الأسواق الدولية

* الاتحاد الأوروبي في الصدارة بـ 58 من المبيعات.
* أمريكا الشمالية بـ 26,3 .
* القارّة الإفريقية بـ 9,4 .

أهم الدول المستوردة

* إسبانيا: 26,7
* إيطاليا: 26,4
* الولايات المتحدة الأمريكية: 19,3

زيت الزيتون البيولوجي

* بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي 50,4 ألف طن بقيمة 714 مليون دينار.
* لم تتجاوز نسبة الزيت المعلّب البيولوجي 6,3 من الإجمالي.
* إيطاليا المورد الأول بزمن 51,1 من الكميات، تليها:

* إسبانيا: 20,8
* الولايات المتحدة الأمريكية: 17


Babnet

