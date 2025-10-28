تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون مقابل ارتفاع الكميات المصدّرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت صادرات زيت الزيتون إلى موفى سبتمبر 2025 تراجعًا في قيمتها بنسبة 28,4 ، حيث قدّرت العائدات بـ 3599,1 مليون دينار منذ بداية موسم 2024/2025، مقابل نفس الفترة من الموسم السابق، وفق تقرير صادر عن المرصد الوطني للفلاحة.



تفاصيل الأداء المالي والكمي





* تراجع معدل سعر التصدير بنسبة 46,2 خلال سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.



* تراوح سعر الكيلوغرام الواحد عند التصدير بين 9,28 دينار و17,9 دينار حسب الأصناف.

* ارتفاع الكميات المصدّرة بنسبة 41,3 لتبلغ 268,6 ألف طن خلال الموسم، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023/2024.



هيكلة الصادرات

* مثّل زيت الزيتون المعلب 15,1 من إجمالي الكميات المصدّرة.

* تم بيع 84,9 من زيت الزيتون التونسي سائبا بالأسواق الخارجية.

* الزيت المعلب استحوذ فقط على 21,4 من إجمالي العائدات.



توزيع الأسواق الدولية

* الاتحاد الأوروبي في الصدارة بـ 58 من المبيعات.

* أمريكا الشمالية بـ 26,3 .

* القارّة الإفريقية بـ 9,4 .



أهم الدول المستوردة

* إسبانيا: 26,7

* إيطاليا: 26,4

* الولايات المتحدة الأمريكية: 19,3



زيت الزيتون البيولوجي

* بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي 50,4 ألف طن بقيمة 714 مليون دينار.

* لم تتجاوز نسبة الزيت المعلّب البيولوجي 6,3 من الإجمالي.

* إيطاليا المورد الأول بزمن 51,1 من الكميات، تليها:



* إسبانيا: 20,8

