تونس تشارك بـ 10 جذافين في البطولة الافريقية للتجذيف الكلاسيكي والتجذيف الشاطئي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6732578ac75eb2.64380852_lgoneqjfikhpm.jpg width=100 align=left border=0>

أكد حسان بالحاج، الكاتب العام للجامعة التونسية للتجذيف، أنّ المنتخب التونسي سيشارك بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية 2 نوفمبر المقبل في البطولة الإفريقية للتجذيف الكلاسيكي والتجذيف الشاطئي إناثًا وذكورًا، المقرّرة في جنوب إفريقيا في أصناف الأكابر وتحت 23 عامًا والأصاغر.



وقال بالحاج في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء:





"ستُقام مسابقة التجديف الشاطئي في إيست لندن يومي 28 و29 أكتوبر، بينما ستدور مسابقة التجديف الكلاسيكي في رودبلات وتشواني يومي 1 و2 نوفمبر."



وأضاف أن المشاركة التونسية ستكون بعشرة جذافين، وهم:



* غيث القادري وفادي بن حمودة (أكابر)

* خديجة الكريمي وسلمى الذوادي وسارة الزمالي (كبريات)

* محمد ريان حفصية ومحمد الكريمي ويسر هذلي (تحت 23 عامًا)

* إيهاب الأغوان ويلدز عثماني (أصاغر)



وبيّن أن الجذافين التونسيين سيتنافسون في مختلف المسابقات الكلاسيكية بما في ذلك الفردي والزوجي والمختلط، بينما ستقتصر المشاركة في التجذيف الشاطئي على منافسات الزوجي المختلط.



وكشف بالحاج أنّ المشاركة التونسية ستخوض غمار البطولة الإفريقية بطموحات عالية وبهدف تحقيق مراكز متقدمة على منصة التتويج على غرار النسخة السابقة، مضيفًا:

"عناصرنا الوطنية تطمح لحصد الميداليات، ونعوّل على الثنائي المخضرم والمتألّق حاليًا، خديجة الكريمي وسلمى الذوادي، اللتين فازتا بالميدالية الفضية في منافسات التجديف المزدوج خفيف الوزن للسيدات في سبتمبر الماضي ببطولة العالم للتجديف في شنغهاي بالصين."

ويُذكر أنّ المنتخب التونسي للتجذيف الشاطئي بجميع فئاته كان قد فاز بالنسخة الثانية من بطولة إفريقيا التي أقيمت في نوفمبر 2024 بالعلمين في مصر، محقّقًا ست ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين.



كما تألق التجذيف التونسي خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، محققًا 20 ميدالية (تسع ذهبيات، وست فضيات، وخمس برونزيات) ضمن منافسات النسخة السادسة عشرة للدورة الدولية لبحيرة تونس المدرجة بالرزنامة الرياضية للاتحاد الدولي للعبة.



