صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة بمعتمدية شربان ولاية المهدية بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ27 أكتوبر 2025 ، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف من معتمدية شربان ولاية المهدية للتصويت على سحب الوكالة.



. و تقرر إجراء عملية التصويت على سحب الوكالة يوم 28 ديسمبر 2025 من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء.



و ستجرى عملية التصويت وفقا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 22 أكتوبر 2025 و القاضي بقبول عريضة سحب وكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية شربان.وحسب قرار هيئة الانتخابات الصادر بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، فقد أمضى 148 ناخبا من بين الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية، وعددهم 1097 ناخبا وفق آخر تحيين للسجل الانتخابي، على عريضة سحب الوكالة من النائب عن المجلس المحلي بشربان كمال بن الحبيب جلول.وكانت هيئة الانتخابات نظمت في 28 سبتمبر 2025 أول عملية تصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان، ولاية المهدية، عن الدائرة الانتخابية عمادة القواسم الغربية، بموجب أمر رئاسي صدر في جويلية 2025 .ولم يتم تحقيق نسبة التصويت المطلوبة لسحب الوكالة وبالتالي تم رفض المطلب وتثبيت النائب في منصبه.