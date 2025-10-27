"غزة في عيون تونس" مبادرة فنية تشكيلية لتفعيل دور الفن كوسيلة للمقاومة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff6bf4145211.61050960_qnhpliegofjkm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت المؤسسة الفلسطينية "سيدة الأرض" عن فتح باب المشاركة أمام الفنانين التشكيليين التونسيين للمساهمة في مبادرة "غزة في عيون تونس" التي أطلقتها المؤسسة بهدف تفعيل دور الفن كوسيلة للمقاومة من خلال توثيق معاناة الشعب الفلسطيني من الإبادة والتجويع.

وفي بلاغ نشرته المؤسسة أشارت إلى أن هذه المُبادرة التشكيلية ستجمع أعمالا "تعبّر عن الألم، وتنقل الحقيقة، وتُجسّد الأمل الكامن في إرادة الحياة لدى أهلنا في غزة، في رسالة إبداعية تؤكد أن غزة مشروع حياة لا مشروع موت".

وتضم هذه المبادرة في برنامجها تنظيم حفل فني كبير في تونس، يتخلله افتتاح معرض دولي يحمل عنوان المُبادرة، "غزة في عيون تونس"، وستكون انطلاقة هذا المعرض من تونس ثم سيجوب عديد العواصم العالمية، وسيشهد حفل افتتاح المعرض مشاركة عدد من الفنانين التونسيين والعرب، إلى جانب بث حي مباشر من غزة، "لتكون لحظة افتتاح المعرض جسراً نابضًا بالمحبة والصمود والتواصل الحي بين الشعوب"، حسب ما ورد في البلاغ.





وحول دوافع اختيار تونس كبلد الانطلاقة لهذه المبادرة تضمن البلاغ إشارة إلى أن هذا الاختيار مرده إلى ما لتونس "من مكانة تاريخية وثقافية وريادية في دعم قضايا التحرر"، وهو ما جعل المبادرة تتوجه إلى الفنانين التشكيليين التونسيين حتى يحملوا من خلال "ريشتهم صوت غزة ومعاناة شعبها".



