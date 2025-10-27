Babnet   Latest update 15:48 Tunis

تونس تحتضن النسخة الخامسة من رالي فينيكس الدولي من 31 أكتوبر الى 6 نوفمبر 2025

Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 14:32
      
تحتضن تونس بداية من 31 أكتوبر الجاري إلى غاية 6 نوفمبر المقبل، النسخة الخامسة من رالي فينيكس الدولي، وذلك تحت إشراف الجامعة التونسية للسيارات.

وسيشارك في هذا الحدث الرياضي 37 سيارة من نوع "آس آس في" و28 سيارة رباعية الدفع و6 شاحنات و13 دراجة نارية.



وستُعطى شارة انطلاق رالي فينيكس الدولي يوم 31 أكتوبر من المنستير في اتجاه توزر، حيث سيخوض المتسابقون بداية من 1 نوفمبر ست مراحل، خمس منها في الصحراء التونسية تمتد على مسافة إجمالية قدرها 1894 كلم.

مراحل الرالي

* 1 نوفمبر – المرحلة الأولى: توزر - نفطة - دوز (292 كلم)
* 2 نوفمبر – المرحلة الثانية: دوز - دوز (362 كلم)
* 3 نوفمبر – المرحلة الثالثة: دوز - قصر غيلان - دوز (520 كلم)
* 4 نوفمبر – المرحلة الرابعة: دوز - الصبرية - دوز (316 كلم)
* 5 نوفمبر – المرحلة الخامسة: دوز - قبلي - القيروان - المنستير (404 كلم)
* 6 نوفمبر – المرحلة السادسة: المنستير - مكثر - زغوان - النفيضة - المنستير، ثم حفل الاختتام.



الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
